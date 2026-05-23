Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un muerto y un herido

Autoridades investigan el motivo del ataque, ocurrido a unos 300 metros de una de las entradas de la Casa Blanca.

Este sábado se registró una balacera en las cercanías de la Casa Blanca, luego que un hombre armado intentara ingresar al perímetro de seguridad y abriera fuego contra agentes del Servicio Secreto.

El agresor murió horas después en el hospital tras ser abatido por personal de seguridad. Además, una persona que transitaba por el lugar resultó herida durante el intercambio de disparos, mientras el perímetro permaneció cerrado por varias horas.

De acuerdo con reportes desde Washington, el presidente Donald Trump “se encontraba en la residencia, aunque fuera de peligro”. Autoridades investigan el motivo del ataque, ocurrido a unos 300 metros de una de las entradas de la Casa Blanca.