Revelan impactantes videos del terremoto 7.8 en Filipinas que dejó más de 30 fallecidos

Los registros muestran distintos derrumbes provocados por el movimiento telúrico, incluso algunos que ocurrieron en colegios.

En las últimas horas, múltiples videos impactantes del terremoto de magnitud 7.8 que se registró este domingo en Filipinas, han sido revelados.

Según los balances más actualizados, este movimiento telúrico dejó más de 30 víctimas fatales, debido al colapso de edificios y algunos deslizamientos de tierra.

Lo anterior se refleja en las imágenes compartidas por los habitantes de Mindanao, la isla más afectada y la segunda más poblada de todo el país.

Los videos muestran los distintos derrumbes que hubo en Filipinas, incluso unos que ocurrieron en colegios, donde se ve a decenas de niños atemorizados.