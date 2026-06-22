Renuncia primer ministro británico Keir Starmer tras semanas de presión política

El jefe de Gobierno llegó al poder en julio de 2024 y anunció su dimisión antes de cumplir dos años en el cargo.

Keir Starmer anunció su renuncia como líder al Partido Laborista y como primer ministro británico, después de varias semanas de presión política desde su propio gabinete y de los diputados de su bancada.

Mediante una declaración en el frontis de la residencia oficial de Downing Street, el jefe del Gobierno aseguró haber comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado.

Starmer llegó al poder en julio de 2024 y renunció antes de cumplir dos años en el cargo. Por lo que, el Reino Unido tendrá este año a su séptimo primer ministro en una década.