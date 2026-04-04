04/ 04/ 2026 15:40

Padre replicó el gesto: Abogada argentina regresa a su país tras ser acusada de racismo en Brasil

En enero de este año una abogada argentina fue captada realizando un gesto racista hacia un camarero en un local de comida en Brasil, situación por la que estuvo detenida por dos meses, hasta ahora que fue enviada de regreso a su país mientras termina la investigación, tras pago de una fianza. Sin embargo, un video captó al padre de esta joven replicando el mismo gesto de alusión a un mono, acción que fue duramente criticada en redes sociales.