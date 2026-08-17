Muerte de Hayden Panettiere: Destapan supuesta llamada telefónica que revelaría la causa

El medio TMZ dio a conocer la existencia de una comunicación telefónica que daría luces de cómo se produjo el deceso de la actriz de 36 años.

Gran consternación ha causado en el mundo del espectáculo la muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por su rol en producciones como Triunfos Robados, Heroes o en la franquicia Scream.

El deceso fue confirmado por el representante de la intérprete a través de un comunicado enviado a ABC News.

A horas de que la noticia impactara a Hollywood, el medio especializado TMZ destapó la existencia de una supuesta llamada telefónica que daría luces de cómo y porqué se produjo su fallecimiento.





Revelan llamado telefónico al 911: Hayden Panettiere habría muerto de sobredosis

De acuerdo a información preliminar, Panettiere fue hallada sin vida por una amiga al interior de una casa en Carolina del Sur, al sureste de Estados Unidos.

Fue en ese contexto que el Servicio Médico de Emergencia, cuyo número único es el 911, recibió y contestó una comunicación telefónica en la que se hacía mención a una “mujer inconsciente” y un “paro cardíaco”.

Según el citado medio, los paramédicos acudieron al lugar para practicar reanimación cardiopulmonar (RCP) concretamente a una persona que habría sufrido una sobredosis, siendo esa la pista que aclararía la causa de muerte de Panettiere.

Y es que pese a que personal médico concurrió rápidamente y llevó a cabo el protocolo para estos casos, inclusive con soporte vital cardiaco avanzado, la mujer -quien sería la actriz- fue declarada muerta a las 14:32 horas.

La policía informó que inicialmente no habría indicios ni circunstancias que indiquen un delito. De todas formas, el forense del condado de Greenville fijó una autopsia para este lunes, buscando determinar la causa exacta del fallecimiento.