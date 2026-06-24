Impacto por muerte de actriz de teleseries turcas: Apuntan a mordedura de mono en Tailandia

La intérprete murió el pasado 15 de junio, apenas un día después de celebrar su cumpleaños número 35. Según trascendió, la artista se descompensó mientras se encontraba en la casa de su madre y posteriormente sufrió un infarto.

Gran conmoción ha generado en Turquía la muerte de la actriz Ece Irtem, cuyo fallecimiento a los 35 años está siendo investigado luego de que surgiera una inquietante hipótesis relacionada con una mordedura de mono.

La intérprete murió el pasado 15 de junio de 2026, apenas un día después de celebrar su cumpleaños número 35. Según trascendió, la artista se descompensó mientras se encontraba en la casa de su madre y posteriormente sufrió un infarto que terminó costándole la vida.

Sin embargo, en los últimos días surgieron nuevos antecedentes que podrían ser clave para esclarecer las causas de su muerte.

Investigan mordedura de mono como posible causa de muerte

El abogado de Ece Irtem, Uğur Gökkoyun, reveló que familiares de la actriz identificaron tres cicatrices en uno de sus brazos que corresponderían a una mordedura de mono ocurrida durante unas vacaciones en Tailandia.

“Tras el hallazgo de tres cicatrices en el brazo izquierdo de mi clienta, sus familiares declararon que había sido mordida por un mono durante un viaje a Tailandia”, señaló el jurista al medio turco T24.

Además, el representante legal confirmó que solicitó a la fiscalía que este antecedente sea considerado dentro de la autopsia.

Según explicó, especialistas consultados por la familia advirtieron que este tipo de lesiones pueden derivar en graves complicaciones médicas. “Las mordeduras de mono pueden tener consecuencias fatales, incluyendo sepsis (infección generalizada de la sangre)”, sostuvo.





¿Quién era la actriz turca fallecida?

Nacida el 14 de junio de 1991, Ece Irtem inició su carrera artística en 2014 con una participación en la teleserie Novias Fugitivas. Paralelamente, completó estudios de Ópera e Interpretación Vocal en la Universidad Yasar, destacándose entre los mejores alumnos de su generación.

Posteriormente, se trasladó a Estambul para consolidar su carrera como actriz y alcanzó notoriedad con producciones como La nueva novia, donde interpretó a Afet Bozok.

Su salto internacional llegó gracias a El hombre equivocado, producción distribuida globalmente por Prime Video y en la que compartió pantalla con Can Yaman.

También formó parte de la película de Netflix 10 días de un hombre curioso, consolidando una carrera que la llevó a reunir más de 300 mil seguidores en Instagram.

Precisamente, sus últimas publicaciones mostraban registros de su reciente viaje por Tailandia, destino que hoy está en el centro de la investigación sobre las circunstancias que rodearon su repentina muerte.