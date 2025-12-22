 Conflicto entre EEUU y Venezuela | El año en una semana: Capítulo 1 - Chilevisión
Minuto a minuto
Operación Apocalipsis: Destapan presunta explotación sexual de gendarmes a parejas de reos Se quedó dormido al volante: Impacto por video que grabó fatal accidente en la Ruta 5 Norte Denuncian intercambio de dos guaguas fallecidas en Hospital de Los Ángeles: Se enteraron en el funeral Trama Bielorrusa: Diego Simpertigue fue destituido de la Corte Suprema tras acusación constitucional VIDEO | Captan el descuido clave que hizo caer a peligrosa “pistolera de Conchalí”: Un detalle la delató
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
22/12/2025 19:33

Conflicto entre EEUU y Venezuela | El año en una semana: Capítulo 1

El 2025 cerró con uno de los focos de tensión internacional más delicados del momento: La relación entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, endureció su discurso y sus acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, mientras Caracas respondió denunciando una escalada de presiones políticas, económicas y militares. No se trata de una guerra declarada, pero tampoco de un conflicto congelado. Es una confrontación en desarrollo, con consecuencias que ya se sienten en América Latina y que mantienen en alerta a la comunidad internacional. Hoy analizamos qué está pasando, cómo se llegó hasta aquí y qué escenarios se abren hacia adelante.

Lo más visto

VIDEO | Captan el descuido clave que hizo caer a peligrosa “pistolera de Conchalí”: Un detalle la delató

Los tatuajes en manos y antebrazo fueron claves para identificar a la mujer que cuenta con antecedentes por delitos como hurto simple, amenazas, robo en lugar habitado y porte de arma cortante, entre otros.

22/12/2025

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

La iniciativa busca aumentar exigencias en materia de salud a quienes soliciten por primera vez o renueven su licencia de conducir. Quienes protagonicen accidentes y no hayan realizado este paso arriesgan perder el documento.

22/12/2025

Hija de Iván Zamorano y María Alberó presentó a nueva pareja: Es un conocido influencer español

Mía Zamorano compartió las primeras imágenes de un viaje por Marruecos que realizó en compañía de su nueva pareja. El joven es un influencer español que se dedica a crear contenido.

22/12/2025

“¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”

Una cámara capto el momento en que un ingeniero fue detenido por confeccionar armas importando materiales y piezas a través de la plataforma Amazon.

22/12/2025
Publicidad