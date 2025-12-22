Conflicto entre EEUU y Venezuela | El año en una semana: Capítulo 1 - Chilevisión

El 2025 cerró con uno de los focos de tensión internacional más delicados del momento: La relación entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, endureció su discurso y sus acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, mientras Caracas respondió denunciando una escalada de presiones políticas, económicas y militares. No se trata de una guerra declarada, pero tampoco de un conflicto congelado. Es una confrontación en desarrollo, con consecuencias que ya se sienten en América Latina y que mantienen en alerta a la comunidad internacional. Hoy analizamos qué está pasando, cómo se llegó hasta aquí y qué escenarios se abren hacia adelante.