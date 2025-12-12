“Los ataques por tierra comenzarán”: Donald Trump advierte a Venezuela y no descarta ofensivas en otros países - Chilevisión

Desde el Malecón de Cúcuta en la frontera de Colombia y Venezuela, el periodista Roberto Cox habló en extenso sobre la tensión en el paso fronterizo Puente Internacional Simón Bolívar donde se registraron enfrentamientos durante la tarde. También hizo un repaso por todas las noticias relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y por último, se entregaron todos los detalles sobre las últimas declaraciones de Donald Trump, quien aseguró: “Los ataques por tierra comenzarán” y además agregó que no se limitarán solo a Venezuela, sino que también podrían extenderse a otros países.