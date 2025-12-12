 “Los ataques por tierra comenzarán”: Donald Trump advierte a Venezuela y no descarta ofensivas en otros países - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué pasa con quienes cumplen la mayoría de edad entre la primera y segunda vuelta? ¿Cuáles son las comunas que más gastan? Debate por millonarios gastos de municipios en Navidad “El sujeto estaba acompañado tras el accidente”: Así fue el impactante rescate de motochorro en Santiago Centro Tiene 60 años y estaba detenido por drogas: ¿Quién es el reo liberado por error en Rancagua? Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó prisión preventiva de estudiante universitario que atacó a su profesor
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
12/12/2025 22:52

“Los ataques por tierra comenzarán”: Donald Trump advierte a Venezuela y no descarta ofensivas en otros países

Desde el Malecón de Cúcuta en la frontera de Colombia y Venezuela, el periodista Roberto Cox habló en extenso sobre la tensión en el paso fronterizo Puente Internacional Simón Bolívar donde se registraron enfrentamientos durante la tarde. También hizo un repaso por todas las noticias relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y por último, se entregaron todos los detalles sobre las últimas declaraciones de Donald Trump, quien aseguró: “Los ataques por tierra comenzarán” y además agregó que no se limitarán solo a Venezuela, sino que también podrían extenderse a otros países.

Lo más visto

“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

12/12/2025

¿Dónde voto en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Consulta aquí con tu RUT

Quienes no ejerzan su voto este domingo arriesgan una importante multa económica. Para evitar confusiones, el Servel tiene habilitada una plataforma de consulta que puedes revisar acá.

12/12/2025

“Quiero aclarar que...”: Ex de Valentina Roth rompió el silencio y habló sobre Camilo Huerta

Miguel de la Fuente publicó un video en el que desmintió por completo los rumores de infidelidad, tanto de su parte como de la bailarina. Además, tuvo cálidas palabras para el personal trainer.

12/12/2025

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

12/12/2025
Publicidad