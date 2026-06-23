Condenados por ingresar cocaína: ¿Quiénes son los hermanos chilenos que irán a la cárcel en Nueva Zelanda?

Ambos sujetos deberán pasar seis años y tres meses tras las rejas luego de ser detenidos con seis kilos de cocaína.

Se conoció la condena que recibieron dos hermanos chilenos detenidos desde hace un año en Nueva Zelanda por ingresar droga al país.

Ambos sujetos deberán pasar seis años y tres meses tras las rejas tras ser detenidos con seis kilos de cocaína.

La policía allanó la habitación de los chilenos en Auckland, ciudad más grande del país oceánico, días después del arribo y una vez que estos aún no hacían abandono del país con destino a Tonga, tal como habían dicho en su declaración de ingreso.

El sitio The New Zealand Herald informó que los hermanos habían ingresado la sustancia ilícita en mangas de compresión que se pusieron en las piernas, aparentemente para mejorar el flujo sanguíneo durante el vuelo, las cuales tenían doble capa y pasta de eucalipto en el espacio intermedio, para distraer a los perros antidrogas.





¿Quiénes son los hermanos chilenos condenados en Nueva Zelanda?

Los detenidos y ahora condenados fueron identificados como Patricio Andrés Castillo Castro, de 35 años, y su hermano menor, Fabián Alonso Castillo Castro, de 27.

Los hermanos enfrentaron cargos por ingreso y posesión de droga con fines de distribución y de acuerdo a la legislación de aquel país, enfrentaban hasta cadena perpetua, sin embargo, su condena se determinó en seis años y tres meses para cada uno.