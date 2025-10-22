 Nueve delincuentes realizan violento turbazo a familia en El Bosque: Amenazaron a madre e hija con pistolas - Chilevisión
22/10/2025 11:39

Nueve delincuentes realizan violento turbazo a familia en El Bosque: Amenazaron a madre e hija con pistolas

Una decena de delincuentes irrumpió al interior de un domicilio de El Bosque para cometer un violento turbazo. En horas de la madrugada, cuando el inmueble estaba vacío, al menos nueve sujetos —algunos armados— ingresaron y registraron la casa. Sin embargo, todo se tornó más complicado cuando la dueña y su hija menor de edad llegaron al lugar y se dieron cuenta de la situación. Desde las ventanas, los sujetos amenazaron a las víctimas y les dijeron que no entraran. Al pasar los minutos, vecinos también notaron el robo y activaron las alarmas, lo que provocó la huida de los sujetos percutando dos disparos al aire. El cuantioso botín incluyó computadores, teléfonos, joyas, dinero en efectivo y un auto de lujo.

