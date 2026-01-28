 Ladrón huyó, pero lo atraparon a los tres segundos: Captan momento exacto de robo a turista en plena Alameda - Chilevisión
Minuto a minuto
Fieles acusan que deben pagar por rezar: Polémico cobro de estacionamiento en Santuario Teresa de Los Andes Carabineros y equipo de rescate encuentran a las nueve personas que se extraviaron en Cerro El Carbón Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo Nueve personas se encuentran extraviadas en el cerro El Carbón tras salirse de ruta principal Metro de Santiago informa normalización del servicio tras emergencia en Línea 2: Estaciones fueron reabiertas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
28/01/2026 19:00

Ladrón huyó, pero lo atraparon a los tres segundos: Captan momento exacto de robo a turista en plena Alameda

Cámaras de seguridad de la Biblioteca Nacional captaron el momento exacto de un robo frustrado contra una turista brasileña a plena luz en la Alameda. En cuestión de segundos, el ladrón le arrebató una gargantilla de oro a la víctima, pero apenas inició su escape, fue detenido en flagrancia por transeúntes y personal del SIP de Carabineros que se encontraba de civil. La cadena fue recuperada y devuelta a su propietario, mientras que el individuo, identificado como Michael Valenzuela Hevia, enfrentará la justicia. 

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026
Publicidad