Ladrón huyó, pero lo atraparon a los tres segundos: Captan momento exacto de robo a turista en plena Alameda - Chilevisión

Cámaras de seguridad de la Biblioteca Nacional captaron el momento exacto de un robo frustrado contra una turista brasileña a plena luz en la Alameda. En cuestión de segundos, el ladrón le arrebató una gargantilla de oro a la víctima, pero apenas inició su escape, fue detenido en flagrancia por transeúntes y personal del SIP de Carabineros que se encontraba de civil. La cadena fue recuperada y devuelta a su propietario, mientras que el individuo, identificado como Michael Valenzuela Hevia, enfrentará la justicia.