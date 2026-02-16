 Joven murió tras ser baleado por desconocidos a metros de la Vega Central: Autores están prófugos - Chilevisión
Joven murió tras ser baleado por desconocidos a metros de la Vega Central: Autores están prófugos

Un joven murió tras ser baleado en al menos 6 oportunidades mientras transitaba por el puente Recoleta, en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta. Según información preliminar, la víctima caminaba a solas por el lugar cuando, a eso de las 21:00 horas, se detuvo una camioneta color negro donde había entre 2 a 3 personas en su interior. Tras percutar los disparos y dejarlo con heridas de gravedad, huyeron hacia el norte por calle Bellavista. Los sujetos están prófugos y las polícias realizan las primeras pericias en el sector.

