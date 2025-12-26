 En flagrancia: Detienen a sujeto intentado iniciar nuevo incendio forestal en Maule - Chilevisión
26/12/2025 13:46

En flagrancia: Detienen a sujeto intentado iniciar nuevo incendio forestal en Maule

Este viernes, Carabineros concretó la detención en flagrancia de un sujeto que intentaba iniciar un nuevo incendio forestal en la comuna de Maule, en la región del mismo nombre. El individuo de 43 años fue arrestado mientras encendía un pastizal con un encendedor. Las autoridades verificaron que ya tenía antecedentes por tala y quema de árboles, por lo que ahora pasará a control de detención. En paralelo, continúa la investigación por otro siniestro que afecta a la zona, el que ya ha dejado centenares de evacuados y dos viviendas destruidas.

