Detienen a cuatro sujetos por millonario robo en Vitacura: Presumían botín en redes sociales - Chilevisión

05/03/2026 14:28

Detienen a cuatro sujetos por millonario robo en Vitacura: Presumían botín en redes sociales

La PDI detuvo a integrantes de una banda delictual que asaltó a una familia en diciembre en Vitacura. Cuatro individuos entraron a su domicilio, donde se encontraba el hijo, quien logró escapar y dar aviso a las autoridades. Sin embargo, solo lograron capturar a dos sujetos. A un par de cuadras del lugar, había un automóvil estacionado que había sido utilizado para cometer el delito, por lo que fue clave para identificar al resto de la banda. Además, fueron fundamental algunos videos que compartieron en sus redes sociales presumiendo el botín del robo.

