Conductor murió baleado por carabineros en Conchalí: Habría intentado atropellar a funcionario - Chilevisión

Este domingo un hombre murió a manos de un funcionario de Carabineros en la comuna de Conchalí. En ese contexto, los primeros antecedentes policiales de la institución apuntaban a que el individuo estaba armado y habría evadido un control policial, disparado a los uniformados. Más tarde, desde la Policía de Investigaciones (PDI), el subcomisario José Vallejos de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que la persona fallecida "se niega a ser controlado e inicia una maniobra para tratar de evadir dicho control, producto de lo cual, a alta velocidad intenta atropellar al funcionario policial, quien hace uso de su arma de servicio realizando una serie de disparos en contra del vehículo, de los cuales uno impacta al conductor, quien a los pocos metros del lugar fallece". Además, indicó que todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.