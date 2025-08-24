Carabineros mató a hombre armado que escapó de control policial en Conchalí - Chilevisión

Una persona murió durante la madrugada de este domingo en medio de un seguimiento policial en la comuna de Conchalí. Según información policial, los hechos ocurrieron a eso de la 01:00 de la madrugada cuando los efectivos estaban realizando controles de tránsito en la zona. En ese contexto, un conductor no se detuvo y se dio a la fuga, por lo que se inició un seguimiento controlado primero en vehículo y luego a pie. En ese contexto, el individuo habría sacado un arma de fuego y disparado contra Carabineros, quienes hicieron uso de sus armas de servicios y abatieron al hombre.