Carabineros mató a hombre armado que escapó de control policial en Conchalí - Chilevisión

24/08/2025 10:06

Carabineros mató a hombre armado que escapó de control policial en Conchalí

Una persona murió durante la madrugada de este domingo en medio de un seguimiento policial en la comuna de Conchalí. Según información policial, los hechos ocurrieron a eso de la 01:00 de la madrugada cuando los efectivos estaban realizando controles de tránsito en la zona. En ese contexto, un conductor no se detuvo y se dio a la fuga, por lo que se inició un seguimiento controlado primero en vehículo y luego a pie. En ese contexto, el individuo habría sacado un arma de fuego y disparado contra Carabineros, quienes hicieron uso de sus armas de servicios y abatieron al hombre. 

