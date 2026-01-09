 Arrojan cadáver baleado desde vehículo en Lo Espejo: Un detenido - Chilevisión
09/01/2026 07:32

Arrojan cadáver baleado desde vehículo en Lo Espejo: Un detenido

Durante la mañana, vecinos de Lo Espejo alertaron a Carabineros de oír una serie de disparos, por lo que los uniformados se trasladaron al lugar. A pocas cuadras, descubrieron y fiscalizaron a un sujeto a bordo de un vehículo con una actitud errática. Dentro del automóvil, los uniformados hallaron manchas de sangre y así fue como vincularon los dos hechos: de acuerdo a información preliminar, el autor del crimen habría disparado en varias ocasiones a la víctima y habría lanzado el cadáver hacia afuera del vehículo. El fallecido corresponde a un joven de 24, de sexo masculino y nacionalidad peruana. El conductor, por su parte, quedó detenido. 

