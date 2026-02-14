 Persecución policial dejó a dos sujetos detenidos en La Florida: Habían robado un auto - Chilevisión
14/02/2026 09:40

Persecución policial dejó a dos sujetos detenidos en La Florida: Habían robado un auto

Este viernes, personal de seguridad ciudadana de la comuna de La Florida recuperó un vehículo robado y detuvo a dos sujetos tras una persecución por este crimen. El hecho se dio mientras los funcionarios patrullaban el sector de Trinidad cuando vieron el automóvil estacionado en un salón de pool. Al entrevistar a los ocupantes, estos sujetos salieron arrancando a pie, sin embargo, lograron ser detenidos a pocos metros de distancia. Sobre los delicuentes, se trata de dos chilenos de 20 y 24 años con domicilio en Puente Alto.

