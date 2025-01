Lo que se sabe del robo en estación de metro que mantiene en riesgo vital a adolescente de 17 años - Chilevisión

Un joven fue baleado tras forcejear con un delincuente en la estación Barrancas. La víctima iba acompañada de un amigo de 18 años y fueron abordados en el andén mientras esperaban un tren de la Línea 5.

Este sábado por la noche, se produjo un violento robo dentro de la estación de metro Barrancas en la comuna de Lo Prado.

Ahí, un adolescente de 17 años fue baleado tras forcejear con un delincuente, quien intentó sustraerle su anillo y cadena. La víctima iba acompañada de un amigo de 18 años y fueron abordados en el andén mientras esperaban un tren de la Línea 5.

Tras el ataque, el joven le dio aviso a su padre y este mismo llegó a la estación de metro y lo trasladó hasta un centro asistencial, donde se mantiene en riesgo vital.

Familia y amigos acusan falta de ayuda de Metro de Santiago

El padre de la víctima señaló que su hijo salió por sus propios medios y ensangrentado de la estación de metro tras no recibir asistencia y él mismo lo trasladó al hospital.

Por su parte, la madre del joven de 18 años, quien acompañaba a la víctima, manifestó: "No recibieron ayuda porque no había nadie, mi hijo pedía ayuda para que auxiliaran a su amigo que estaba ensangrentado, el niño salió solo afuera , lo tuvo que venir a buscar su papá para llevárselo, porque la gente aquí afuera no hizo nada, ni el Metro", indicó.

Mientras que desde Fiscalía confirmaron que las víctimas son dos estudiantes que no cuentan con antecedentes policiales.

Comunicado de Metro de Santiago

Metro de Santiago emitió un comunicado donde manifestó que "tras el hecho, personal de Metro activó inmediatamente los protocolos de seguridad, solicitando apoyo a Carabineros y reforzando la presencia de Vigilantes Privados para resguardar la seguridad de nuestros pasajeros y trabajadores".

La institución también agregó: "Tanto la víctima como su acompañante se retiraron rápidamente de la estación por sus propios medios y fueron trasladados al Hospital del Profesor".