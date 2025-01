Adolescente de 17 años en riesgo vital tras ser baleado durante robo en estación de Metro - Chilevisión

Los delincuentes intentaron sustraerle una cadena y un anillo, sin embargo, al iniciarse un forcejeo, uno de los antisociales disparó.

La noche de este sábado se registró un violento robo al interior de la estación Barrancas del Metro de Santiago, en la comuna de Lo Prado, el cual dejó a un adolescente de 17 años herido de bala.

Según información policial, sujetos desconocidos habrían comenzado un forcejeo para sustraerle un anillo y una cadena, cuando uno de estos sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima.

¿Qué se sabe sobre el adolescente herido?

Alrededor de las 21:00 horas, un joven de 17 años, acompañado de un amigo de 18, ingresaron a la estación Barrancas de la Línea 5, y mientras esperaban el tren fueron abordados por los antisociales.

En este contexto es que se inicia un forcejeo para robarles un anillo y una cadena, pero al no ceder, uno de estos hace uso de su arma de fuego y dispara en un número indeterminado de ocasiones.

Ante esto, el menor de edad fue trasladado hasta un centro asistencial cercano, donde se encuentra en riesgo vital. Respecto a los delincuentes, estos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Por su parte, la madre del joven de 18 años, acusó que tras la balacera, las víctimas "no recibieron ayuda porque no había nadie, mi hijo pedía ayuda para que auxiliaran a su amigo que estaba ensangrentado, el niño salió solo afuera (de la estación), lo tuvo que venir a buscar su papá para llevárselo, porque la gente aquí afuera no hizo nada, ni el Metro", indicó.