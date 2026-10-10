Investigan doble homicidio en Cerro Navia: Adolescente se encuentra hospitalizado tras balacera

La violenta balacera dejó una gran cantidad de evidencia balística en los alrededores de un recinto deportivo de la comuna.

La tarde de este viernes se reportó una violenta balacera en los alrededores de la cancha Villa Resbalón, en la comuna de Cerro Navia, la que dejó a dos hombres fallecidos.

De acuerdo con la Fiscal ECOH RM, Rocío Cubillos, la violenta escena se dio en horas de la tarde en la intersección de las calles Rodas y Nyasa.

Al llegar al lugar, personal policial dio cuenta de una importante cantidad de evidencia balística y dos personas sin signos vitales en el lugar , mientras que un adolescente había sido trasladado al Hospital Félix Bulnes con heridas de bala.

Respecto de las víctimas, la Fiscalía confirmó que tanto los adultos fallecidos como el adolescente que permanece en riesgo vital son de nacionalidad chilena.

Hasta el momento es materia de investigación cómo ocurrieron los hechos en este recinto deportivo, así como también una posible relación entre las víctimas.