06/ 04/ 2026 07:32

Homicidio en Quinta Normal: Hombre fue perseguido y atropellado por un vehículo tras fiesta clandestina

Durante la madrugada de este lunes se registró un homicidio en la comuna de Quinta Normal cuya víctima es un hombre de nacionalidad peruana. El individuo habría estado en una fiesta clandestina, cuando decidió asistir al baño, lugar en donde habría tenido un altercado con otra persona con quien se retiró del lugar. En ese contexto, Carabineros confirmó que la víctima fue seguida por un automóvil y posteriormente atropellada.