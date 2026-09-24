24/ 09/ 2026 07:30

Dos personas fueron baleadas en local de comida rápida en Maipú

Dos personas resultaron heridas con impactos balísticos en la comuna de Maipú. Una mujer, que huía de un grupo de sujetos, se refugió dentro de un local de comida rápida, donde el dueño la intentó defender, sin embargo, recibió un disparo a la altura de su abdomen, mientras que la mujer fue herida en una de sus piernas. Tras esto, los individuos se dieron a la fuga y los vecinos prestaron los primeros auxilios. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital El Carmen, donde se encuentran fuera de riesgo.