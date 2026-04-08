Dio positivo por cocaína y marihuana: Conductor de bus RED chocó contra camión aljibe en Pudahuel y hay una persona muerta

En el accidente automovilístico murió un joven de 21 años que era pasajero del microbus. Además, hay otros siete pasajeros lesionados.

Durante la mañana de este martes, se produjo un accidente automovilístico en la comuna de Pudahuel, donde un bus RED colisionó con un camión aljibe y una persona resultó muerta.

En ese contexto, la Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que el conductor del transporte público dio positivo al test de drogas, por lo que fue detenido.





Los antecedentes de la detención

“Realizando los peritajes en el sitio del suceso, determinó como causa basal del accidente el que el conductor no iba atento a las condiciones de tránsito existentes en el momento”, detalló el fiscal de Flagrancia Occidente, Luis Vacca.

En esa misma línea, agregó: “Al efectuar la prueba de narcotest respecto del conductor del microbús, este dio positivo a diversas sustancias estupefacientes, específicamente cocaína y marihuana”.

Los hechos ocurrieron en el sector de Camino a Las Mercedes con San Pablo Antiguo y el bus pertenece a la línea J07 que, preliminarmente, habría traspasado el eje central, chocando de frente con el camión aljibe.

Finalmente, la víctima que murió es un joven de 21 años, pasajero del bus RED. Asimismo, hay otras 7 personas lesionadas que iban a bordo del transporte público.