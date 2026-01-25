Detienen a estafador de casas de cambio en Santiago: Transeúntes ayudaron en su captura - Chilevisión

Un sujeto de nacionalidad chilena fue recientemente puesto a dispocición de la justicia luego de que se le descubriera embaucando turistas mientras se hacía pasar como trabajador de una casa de cambios de dinero. Si bien el hombre estaba siendo investigado por múltiples delitos, ahora fue atrapado en Santiago Centro luego de llevar a unos turistas argentinos hasta el subterráneo de una galería, en donde les robó 3 mil dólares. Pese a salir corriendo, transeúntes y personal de seguridad pública se percataron de lo ocurrido y lograron detenerlo.