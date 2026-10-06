06/ 10/ 2026 07:34

Detienen a dos sujetos por robo a minimarket: Cámaras de seguridad permitieron identificarlos

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en un violento robo a un minimarket de Maipú, ocurrido a mediados de septiembre. Según los antecedentes, los sujetos intimidaron con un arma de fuego a la dueña del local y le exigieron dinero, su teléfono celular y distintos productos. La nitidez de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitió identificarlos, tras lo cual Carabineros ingresó a su domicilio, donde encontró armas de fuego, armas blancas y droga.