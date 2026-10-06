Asya se volvió intransigente ante las desesperadas peticiones de Volkan | Capítulo 56 | Traicionada

En una nueva edición de Tracionada: Historia de un engaño, Derin está completamente sola con su pequeña hija y el otro hijo que está por venir. Pretende convencer a su exesposo de regresar una vez más.

Volkan, como medida desesperada después de ver a Asya con otra persona, le dice a Asya que está profundamente enamorado de ella, pero que no la molestará nunca más para que pueda ser feliz.

Una semana ha transcurrido desde los últimos acontecimientos, donde la doctora busca darse una nueva oportunidad personal y laboral. El arquitecto busca cuidar al próximo bebé que espera junto a Derin.

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