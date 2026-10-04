Desarticulan banda que fabricaba drogas en laboratorio clandestino en departamento de Ñuñoa

La PDI incautó más de dos mil dosis de drogas y una máquina artesanal utilizada para su producción.

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una organización criminal que estaba dedicada a la elaboración, el acopio y la distribución de drogas sintéticas.

Para esto, la banda tenía montado un laboratorio y una bodega en un departamento en la comuna de Ñuñoa.

El inmueble fue allanado en el marco de una operación denominada por las autoridades como “Cristales del Sur”.





De acuerdo con los antecedentes, los departamentos de dicho edificio fueron entregados entre febrero y marzo a los dueños de las propiedades.

Los integrantes de la organización criminal realizaban su vida con normalidad cuando acudían al lugar y en el ascensor incluso saludaban a los vecinos.

La PDI incautó una máquina artesanal para la producción de las drogas y más de dos mil dosis. Entre ellas, clorhidrato de cocaína y comprimidos de MDMA.

Las sustancias ilícitas las distribuían en la zona sur y oriente de Santiago.