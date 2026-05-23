Cae banda de adolescentes vinculada a encerronas en Santiago: Robaban con réplica de subfusil

Aunque el arma no estaba adaptada para disparar, Carabineros advirtió que su uso constituye una infracción a la ley de armas.

Una banda de adolescentes fue capturada por Carabineros tras cometer una serie de encerronas en el sector norponiente de Santiago.

De acuerdo con información policial, los tres detenidos tienen entre 15 y 17 años y, al momento de su captura, ya registraban antecedentes policiales.

La detención ocurrió luego de una persecución iniciada durante patrullajes del Plan Anti-Encerronas en la comuna de Renca. Uno de los hallazgos que alertó a las autoridades fue que, para cometer los delitos, la banda utilizaba una réplica exacta de un subfusil MP5 de uso militar, con la que intimidaban a sus víctimas.

Aunque el arma no estaba adaptada para disparar, Carabineros advirtió que su uso constituye una infracción a la ley de armas.