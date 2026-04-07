07/ 04/ 2026 07:30

Balacera deja un muerto y una turista brasileña herida en La Pintana

La tarde de este lunes y en plena vía pública, se produjeron una serie de disparos que le provocaron la muerte a un joven de 24 años en la población El Castillo de la comuna de La Pintana. Además, se informó que algunas personas se encontraban en un paradero esperando el transporte público, y una turista de nacionalidad brasileña, fue impactada y trasladada a un centro asistencial. Afortunadamente, se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital.