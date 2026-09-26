Se esperan hasta 36°: Revisa las tres regiones que tendrán altas temperaturas este fin de semana

Los termómetros marcarán desde los 31° como máxima, según el sector, durante este sábado y mañana domingo.

La Dirección Meteorológica de Chile informó de un nuevo fenómeno para este fin de semana. En concreto se trata de un aviso por “Altas Temperaturas” que afectará a tres regiones del país.

En esta ocasión las temperaturas máximas alcanzarán los 36°C debido a una “dorsal en altura” que estará presente hasta la tarde del día domingo.

A continuación te detallamos los sectores que tendrán altas temperaturas cada día, según el aviso de las autoridades meteorológicas.





En qué regiones habrá altas temperaturas este fin de semana

De acuerdo con el sitio web de la DMC, las regiones que tendrán altas temperaturas hasta la tarde del domingo 27 de septiembre, son: Región de Tarapacá, región de Antofagasta y región de Atacama.

Sobre las máximas que tendremos hoy sábado y mañana domingo, estas son:

Tarapacá

Sábado 26 en Pampa: Entre 34°C y 36°C.

Domingo 27 en Pampa: Entre 34°C y 36°C.

Antofagasta

Sábado 26 en Pampa: Entre 34°C y 36°C.

Domingo 27 en Precordillera salar: Entre 30°C y 32°C.

Atacama