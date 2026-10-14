14/ 10/ 2026 21:38

¿Qué es el flash flood y cómo funcionan los radares meteorológicos que Chile necesita para anticipar emergencias?

El paso del intenso sistema frontal en la región Metropolitana, no sólo dejó destrozos e imágenes nunca antes vistas en el mes de octubre. También reveló la necesidad de contar con radares meteorológicos para anticipar emergencias climáticas en nuestro país. Hoy el Delegado presidencial Germán Codina comprometió la compra de al menos dos radares para la Región Metropolitana. Pero ¿cuántos necesitaríamos en total en Chile y dónde podrían ubicarse? Lo vemos en la nota.