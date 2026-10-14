14/ 10/ 2026 22:25

Inspectores municipales en la mira: Registro exclusivo muestra a motorista esposado y trasladado a supuesto cuartel

Accedimos a un registro inédito que revela el actuar de inspectores municipales de Puente Alto, imputados por secuestro y tortura contra un motorista. Se trata de las imágenes captadas por una cámara corporal, una pieza clave de la investigación que podría alcanzar nuevas aristas, luego de que la Fiscalía no descartara vincular otros episodios de agresiones y procedimientos realizados al margen de la ley. Pero hay un antecedente aún más inquietante: también se investiga la existencia de un supuesto “cuartel municipal”, al que los funcionarios habrían trasladado a personas retenidas durante sus procedimientos. El reportaje es de María Fernanda Gándara y Fabián Acevedo.