06/ 08/ 2026 21:52

El silencioso efecto del frío: Alertan sobre mayor riesgo de infartos por bajas temperaturas

Las bajas temperaturas no solo obligan a sacar abrigos, sino que también pueden representar un riesgo para la salud cardiovascular. Especialistas advirtieron que el frío intenso provoca la contracción de los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial y la exigencia sobre el corazón, especialmente en personas con enfermedades cardíacas o factores de riesgo. Diversos estudios han detectado un aumento de hospitalizaciones y muertes por infarto durante el invierno, por lo que los expertos recomiendan extremar los cuidados y mantener controladas las patologías cardiovasculares durante esta época del año.