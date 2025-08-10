Un menú variado: Revisa las recetas de Hugo Valencia en La Divina Comida - Chilevisión

El periodista encantó a sus comensales con un menú bastante variado, iniciando con productos del mar, para pasar a un rico filete y finalizar con unas peras al vino. ¿Te gustaría saber cómo hacerlos? Descúbrelo a continuación.
En un nuevo capítulo de La Divina Comida, Hugo Valencia recibió a sus invitados y les preparó un menú variado que constó de: Ostiones, filete y peras al vino.
A continuación, el detalle de las recetas con los ingredientes y pasos de preparación, para que puedas cocinar algunos de estos platos a tu gusto:
Se trata de ostiones con mix de verduras verdes.
● 12 ostiones
● 400 gramos queso de cabra
● Mix de vegetales deshidratados
● 400 gramos mix de hojas verdes
● 60 ml jugo de limón
● Aceite de oliva
● Sal de mar
● Pimienta
Un rico filete acompañado de un puré rústico.
• 4 medallones de filete
• 2 kilos papas chilotas
• 1 taza cilantro
• Aceite de oliva
• 2 dientes de ajo
• Romero
• 400 gramos champiñones
• 12 espárragos
• 1 cucharada mantequilla
• Sal
• Pimienta
Son peras al vino tinto.
• 4 Peras
• 750 ml vino tinto
• 400 gramos azúcar
• Maicena
• Canela
• Estrellas de anís
• Clavo de olor