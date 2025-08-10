Un menú variado: Revisa las recetas de Hugo Valencia en La Divina Comida - Chilevisión

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, Hugo Valencia recibió a sus invitados y les preparó un menú variado que constó de: Ostiones, filete y peras al vino.

A continuación, el detalle de las recetas con los ingredientes y pasos de preparación, para que puedas cocinar algunos de estos platos a tu gusto:

Entrada: Conchitas para Jiles

Se trata de ostiones con mix de verduras verdes.

Ingredientes:

● 12 ostiones

● 400 gramos queso de cabra

● Mix de vegetales deshidratados

● 400 gramos mix de hojas verdes

● 60 ml jugo de limón

● Aceite de oliva

● Sal de mar

● Pimienta

Preparación

Lo primero es soltar el ostión de la concha con una cuchara. Los ostiones se tienen en una bandeja del horno y se van condimentando, con sal, mix de verduras deshidratadas y se le agrega el queso de cabra. Se van al horno a 190 grados por 10 minutos En un sector del plato se agrega el mix de hojas verdes y se agregan los ostiones.

Plato de fondo: Ricarte de Res

Un rico filete acompañado de un puré rústico.

Ingredientes:

• 4 medallones de filete

• 2 kilos papas chilotas

• 1 taza cilantro

• Aceite de oliva

• 2 dientes de ajo

• Romero

• 400 gramos champiñones

• 12 espárragos

• 1 cucharada mantequilla

• Sal

• Pimienta

Preparación:

Primero calentar el sartén para sellar. Se agrega ajo, romero y luego el filete. Ojo: Todo el aceite con las especias será la base para la salsa. Una vez que está sellado, se reserva. Al puré rustico se agrega un poco de cilantro, ajo y aceite. Se lleva la carne al horno por unos 10 minutos. En el sartén donde se selló la carne, se agrega un poco de vino tinto. Y se hierbe hasta que el alcohol se evapore por completo y se agregan los champiñones , añadiendo maicena para dar consistencia y luego mantequilla. En un plato se agrega el puré y la carne. Y se agregan los espárragos.

Postre: Perassalaqua

Son peras al vino tinto.

Ingredientes:

• 4 Peras

• 750 ml vino tinto

• 400 gramos azúcar

• Maicena

• Canela

• Estrellas de anís

• Clavo de olor

Preparación: