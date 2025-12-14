Jorge Pichara “El Cuico Roto” sorprendió con sus preparaciones en La Divina Comida: Sigue el paso a paso - Chilevisión

El influencer Jorge Pichara, también conocido como "El Cuico Roto", deslumbró con una variedad de recetas en La Divina Comida para tener la posibilidad de convertirse en el mejor anfitrión de la noche. Conoce el paso a paso de sus preparaciones a continuación.

Entrada: Partamos a los cuicos

Consiste en un kubbe, kebab con hummus.

Ingredientes:

1 Carne molida 10%

1 Cebolla

125 Gramos Mantequilla

2 Dientes Ajo

Media Taza Perejil

6 Hummus

7 Kubbe

Sal

Pimienta

Pan árabe

Preparación:

Derretimos la mantequilla. En un bowl, usando nuestras manos, mezclamos carne molida, cebolla y perejil. Agregamos la mantequilla derretida a la mezcla. Agregamos el ajo a la mezcla. Salpimentamos. Usando varillas de madera y remojándolas en agua, comenzamos a armar nuestros kebab. Refrigeramos para que se afirme. Cocinamos en la parrilla junto con el pan árabe, calentándolos. Para montar: Preparamos unos kubbe crudos (bolitas de carne molida) y agregamos un poco de hummus junto con nuestro kebab.

Plato de fondo: Sin límite HDP

Consiste en rellenitos árabes y cordero.

Ingredientes:

500 Gramos Arroz

1 Kilo Plateada picada

Hojas de parra

Zapallitos baby

Tomate

Nuez moscada

Perejil

Mantequilla

Curry

Ajo

Chuletas de cordero

Aceite

Sal

Pimienta

Preparación:

En un bowl, tenemos nuestra carne picada. Agregamos el medio kilo de arroz. Sumamos mantequilla, curry y tomates cherry. Aderezamos con nuez moscada, sal, pimienta y aceite. Mezclamos todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea. Rellenamos nuestras hojitas de parra y zapallitos baby ahuecados con la mezcla. En una olla grande, ponemos en el fondo hojitas de parra, luego las chuletas de cordero, zapallitos, hojitas y cocinamos. Una vez listo, dejamos enfriar y servimos dando vuelta la olla sobre una bandeja.

Postre: El viral de Tik Tok

Consiste en un fudge brownie con crema de pistacho.

Ingredientes:

3 Huevos

1 Taza Harina

100 Gramos Mantequilla

200 Gramos Chips de Chocolate

1 Taza Azúcar

4 Cucharadas Mantequilla de pistacho

3 Cucharadas Cacao en polvo

4 Porciones Helado de Vainilla

Preparación: