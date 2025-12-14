Jorge Pichara “El Cuico Roto” sorprendió con sus preparaciones en La Divina Comida: Sigue el paso a paso - Chilevisión

El influencer Jorge Pichara, también conocido como "El Cuico Roto", deslumbró con una variedad de recetas en La Divina Comida para tener la posibilidad de convertirse en el mejor anfitrión de la noche. Conoce el paso a paso de sus preparaciones a continuación.
Entrada: Partamos a los cuicos
Consiste en un kubbe, kebab con hummus.
Ingredientes:
- 1 Carne molida 10%
- 1 Cebolla
- 125 Gramos Mantequilla
- 2 Dientes Ajo
- Media Taza Perejil
- 6 Hummus
- 7 Kubbe
- Sal
- Pimienta
- Pan árabe
Preparación:
- Derretimos la mantequilla.
- En un bowl, usando nuestras manos, mezclamos carne molida, cebolla y perejil.
- Agregamos la mantequilla derretida a la mezcla.
- Agregamos el ajo a la mezcla.
- Salpimentamos.
- Usando varillas de madera y remojándolas en agua, comenzamos a armar nuestros kebab.
- Refrigeramos para que se afirme.
- Cocinamos en la parrilla junto con el pan árabe, calentándolos.
- Para montar: Preparamos unos kubbe crudos (bolitas de carne molida) y agregamos un poco de hummus junto con nuestro kebab.
Plato de fondo: Sin límite HDP
Consiste en rellenitos árabes y cordero.
Ingredientes:
- 500 Gramos Arroz
- 1 Kilo Plateada picada
- Hojas de parra
- Zapallitos baby
- Tomate
- Nuez moscada
- Perejil
- Mantequilla
- Curry
- Ajo
- Chuletas de cordero
- Aceite
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En un bowl, tenemos nuestra carne picada.
- Agregamos el medio kilo de arroz.
- Sumamos mantequilla, curry y tomates cherry.
- Aderezamos con nuez moscada, sal, pimienta y aceite.
- Mezclamos todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.
- Rellenamos nuestras hojitas de parra y zapallitos baby ahuecados con la mezcla.
- En una olla grande, ponemos en el fondo hojitas de parra, luego las chuletas de cordero, zapallitos, hojitas y cocinamos.
- Una vez listo, dejamos enfriar y servimos dando vuelta la olla sobre una bandeja.
Postre: El viral de Tik Tok
Consiste en un fudge brownie con crema de pistacho.
Ingredientes:
- 3 Huevos
- 1 Taza Harina
- 100 Gramos Mantequilla
- 200 Gramos Chips de Chocolate
- 1 Taza Azúcar
- 4 Cucharadas Mantequilla de pistacho
- 3 Cucharadas Cacao en polvo
- 4 Porciones Helado de Vainilla
Preparación:
- Mezclamos los chips de chocolate, mantequilla, azúcar, harina y huevos hasta lograr una consistencia homogénea.
- Ponemos en moldes individuales y llevamos al horno.
- Hornea durante 40 minutos a 170 grados.
- Sacamos, dejamos enfriar y usando moldes redondos damos forma a cada brownie.
- Cubrimos cada brownie con una capa de mantequilla de pistacho.
- Para la mantequilla de pistacho: Hervimos el pistacho durante cinco minutos y se mezcla con chocolate blanco en una mini pimer.
- Rociamos con pistachos picados.
- Al emplatar: Servir con una bolita de helado de vainilla y monedas de chocolate.