Con humor y música en el plato: Conoce la novedosa receta de Pancho del Sur en La Divina Comida - Chilevisión

El humorista y músico Pancho del Sur demostró su talento para sorprender a los nuevos compensales en La Divina Comida. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.
Entrada: Ceviche Fulminante
Consiste en un ceviche de camarones con salmón.
Ingredientes:
- 500 gramos camarones
- 1 kilo salmón
- 2 paltas
- 2 cebollín
- 1 pimiento rojo
- 1 trozo jengibre
- ¼ taza cilantro
- 1 cebolla morada
- 3 cucharadas mayonesa
- 4 limón
- Sal
- Aceite de oliva
- 1 Ají cacho de cabra
- Leche de tigre
Preparación:
- Se pica el ají cacho de cabra y se ponen en una fuente, luego se pica el ajo.
- En un sartén se agrega aceite de oliva, el ají y el ajo para luego saltear los camarones.
- Se pica el pimiento en cubos chicos, la cebolla morada y el jengibre.
- Al salmón se le quita la piel y se cortando en tiritas y luego en cubos.
- En una fuente se agrega el salmón ya picado y se incorpora el cilantro, el pimiento, la sal y la leche de tigre. Se agrega un poco de mayo.
- En una copa se sirve este ceviche y se adorna con los camarones salteados.
Plato de fondo: Carne a lo satélite y ensalada de 7 colores
Consiste en un asiento acompañado con un mix de ensaladas.
Ingredientes:
- 1 kilo asiento
- ½ pimentón rojo
- 1 zanahoria
- 1 apio
- 1 cebolla
- 200 gramos champiñones
- 600 gramos papas
- ½ taza perejil
- 3 ajo
- 500 gramos choclo
- 1 lechuga
- 1 pepino
- 200 gramos tomates cherry
- 1 tomates
- 1 palta
- Limón
- 1 cucharada ají de color
- 1 cucharada orégano
- ½ cucharada pimienta negra
- 1 taza vino tinto
- 4 hojas laurel
- Aceite
- 4 tazas ajiaco
Preparación:
- En nuestra fuente con las papas picadas, se agrega el perejil. Posterior a esto se saltean, se agrega sal y un diente de ajo.
- En una olla se sella el trozo de asiento y se agregan las verduras picadas. Harta cebolla y champiñones, dos hojas de laurel, paprika y un vaso de agua con vino tinto. Se cocina por tres horas.
- En un plato se agrega el jugo de la carne con verduras, arriba el trozo de carne, las papas salteadas y la ensalada de 7 colores.
Postre: Castañas sureñas criollas
Consiste en castañas cocidas y molidas con crema.
Ingredientes:
- 800 gramos castañas
- 400 gramos azúcar
- 4 cucharadas crema
- Mix de frutos secos
Preparación:
- Cocinamos medio kilo de castañas con media taza de azúcar.
- Ya cocinadas, las pelamos y molemos usando un tenedor.
- Para servir: En un platillo, ponemos una porción de castañas molidas, agregando almibar y un par de castañas enteras para decorar.
- Decoramos también con frutos secos y un poco de crema.