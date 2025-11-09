Con humor y música en el plato: Conoce la novedosa receta de Pancho del Sur en La Divina Comida - Chilevisión

El humorista y músico Pancho del Sur demostró su talento para sorprender a los nuevos compensales en La Divina Comida. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.

Entrada: Ceviche Fulminante

Consiste en un ceviche de camarones con salmón.

Ingredientes:

500 gramos camarones

1 kilo salmón

2 paltas

2 cebollín

1 pimiento rojo

1 trozo jengibre

¼ taza cilantro

1 cebolla morada

3 cucharadas mayonesa

4 limón

Sal

Aceite de oliva

1 Ají cacho de cabra

Leche de tigre

Preparación:

Se pica el ají cacho de cabra y se ponen en una fuente, luego se pica el ajo. En un sartén se agrega aceite de oliva, el ají y el ajo para luego saltear los camarones. Se pica el pimiento en cubos chicos, la cebolla morada y el jengibre. Al salmón se le quita la piel y se cortando en tiritas y luego en cubos. En una fuente se agrega el salmón ya picado y se incorpora el cilantro, el pimiento, la sal y la leche de tigre. Se agrega un poco de mayo. En una copa se sirve este ceviche y se adorna con los camarones salteados.

Plato de fondo: Carne a lo satélite y ensalada de 7 colores

Consiste en un asiento acompañado con un mix de ensaladas.

Ingredientes:

1 kilo asiento

½ pimentón rojo

1 zanahoria

1 apio

1 cebolla

200 gramos champiñones

600 gramos papas

½ taza perejil

3 ajo

500 gramos choclo

1 lechuga

1 pepino

200 gramos tomates cherry

1 tomates

1 palta

Limón

1 cucharada ají de color

1 cucharada orégano

½ cucharada pimienta negra

1 taza vino tinto

4 hojas laurel

Aceite

4 tazas ajiaco

Preparación:

En nuestra fuente con las papas picadas, se agrega el perejil. Posterior a esto se saltean, se agrega sal y un diente de ajo. En una olla se sella el trozo de asiento y se agregan las verduras picadas. Harta cebolla y champiñones, dos hojas de laurel, paprika y un vaso de agua con vino tinto. Se cocina por tres horas. En un plato se agrega el jugo de la carne con verduras, arriba el trozo de carne, las papas salteadas y la ensalada de 7 colores.

Postre: Castañas sureñas criollas

Consiste en castañas cocidas y molidas con crema.

Ingredientes:

800 gramos castañas

400 gramos azúcar

4 cucharadas crema

Mix de frutos secos

Preparación: