Con humor y música en el plato: Conoce la novedosa receta de Pancho del Sur en La Divina Comida - Chilevisión

Con humor y música en el plato: Conoce la novedosa receta de Pancho del Sur en La Divina Comida

Domingo 9 de noviembre de 2025 | 01:20

El humorista y músico Pancho del Sur demostró su talento para sorprender a los nuevos compensales en La Divina Comida. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.

Entrada: Ceviche Fulminante

Consiste en un ceviche de camarones con salmón.

Ingredientes:

    • 500 gramos camarones 
    • 1 kilo salmón 
    • 2 paltas 
    • 2 cebollín 
    • 1 pimiento rojo
    • 1 trozo jengibre 
    • ¼ taza cilantro 
    • 1 cebolla morada
    • 3 cucharadas mayonesa 
    • 4 limón
    • Sal 
    • Aceite de oliva
    • 1 Ají cacho de cabra 
    • Leche de tigre 

    Preparación:

      1. Se pica el ají cacho de cabra y se ponen en una fuente, luego se pica el ajo. 
      2. En un sartén se agrega aceite de oliva, el ají y el ajo para luego saltear los camarones. 
      3. Se pica el pimiento en cubos chicos, la cebolla morada y el jengibre. 
      4. Al salmón se le quita la piel y se cortando en tiritas y luego en cubos. 
      5. En una fuente se agrega el salmón ya picado y se incorpora el cilantro, el pimiento, la sal y la leche de tigre. Se agrega un poco de mayo. 
      6. En una copa se sirve este ceviche y se adorna con los camarones salteados. 

      Plato de fondo: Carne a lo satélite y ensalada de 7 colores

      Consiste en un asiento acompañado con un mix de ensaladas.

      Ingredientes:

        • 1 kilo asiento 
        • ½ pimentón rojo
        • 1 zanahoria 
        • 1 apio 
        • 1 cebolla 
        • 200 gramos champiñones 
        • 600 gramos papas 
        • ½ taza perejil 
        • 3 ajo
        • 500 gramos choclo 
        • 1 lechuga 
        • 1 pepino
        • 200 gramos tomates cherry 
        • 1 tomates
        • 1 palta 
        • Limón 
        • 1 cucharada ají de color 
        • 1 cucharada orégano 
        • ½ cucharada pimienta negra 
        • 1 taza vino tinto 
        • 4 hojas laurel 
        • Aceite 
        • 4 tazas ajiaco

        Preparación:

        1. En nuestra fuente con las papas picadas, se agrega el perejil. Posterior a esto se saltean, se agrega sal y un diente de ajo. 
        2. En una olla se sella el trozo de asiento y se agregan las verduras picadas. Harta cebolla y champiñones, dos hojas de laurel, paprika y un vaso de agua con vino tinto. Se cocina por tres horas. 
        3. En un plato se agrega el jugo de la carne con verduras, arriba el trozo de carne, las papas salteadas y la ensalada de 7 colores. 

        Postre: Castañas sureñas criollas

        Consiste en castañas cocidas y molidas con crema.

        Ingredientes:

          • 800 gramos castañas 
          • 400 gramos azúcar 
          • 4 cucharadas crema 
          • Mix de frutos secos 

          Preparación:

            1. Cocinamos medio kilo de castañas con media taza de azúcar. 
            2. Ya cocinadas, las pelamos y molemos usando un tenedor.
            3. Para servir: En un platillo, ponemos una porción de castañas molidas, agregando almibar y un par de castañas enteras para decorar.
            4. Decoramos también con frutos secos y un poco de crema.
