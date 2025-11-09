Niveles son niveles: Descubre la original receta que Fran Maira preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Fran Maira, cantante y jurado de ¿Cuánto Vale El Show?, puso su mejor disposición para preparar su mejor receta a los invitados en La Divina Comida. Si quieres cocinar su menú en tu casa, te revelamos los detalles.

Entrada: Desleal

Consiste en un Tartar de atún

Ingredientes:

2 Palta

3 cebollín

1 cucharada Aceite de sésamo

2 cucharada Salsa de soya

400 gramos Atún

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

8 Sopaipillas

4 cucharadas Pebre

Preparación:

Lo primero es tener el atún descongelado y picar en cubos. Posterior a eso, se pica la palta en cubos. Aliñamos el atún con limón, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de aceite de oliva y sésamo. Se pica el cebollín, agregándolo al aliño, y también se incorpora la pimienta y sal a gusto. En un plato la palta se deja como base y se agrega el atún encima, decorando con un poco de sésamo. Las sopaipillas están preparadas con zapallo, harina sin polvo de hornear, manteca y condimentos a gusto. Las sopaipillas y el pebre se agregan al costado del plato.

Plato de fondo: Amiga ya mató

Consiste en una plateada al horno con vino tinto y puré de camote.

Ingredientes:

1 kilo Plateada

1 Cebolla

1 Zanahoria

1 ramita Romero

1 cucharada Comino

750 ml Vino

5 Camote

½ Leche

1 Mantequilla

Sal

Pimienta

Preparación:

En una olla grande sellamos nuestra carne. En una tabla, se pica la cebolla y la zanahoria. Cuando la carne esta sellada, se agrega sal, pimienta y romero. Posterior a eso se agrega la cebolla, la zanahoria y el vino. Se deja en el fuego al menos 3 horas. En una olla, ya cocido el camote, se muele de forma manual. Se agrega mantequilla, sal y se revuelve, hasta que quede la consistencia de un puré.

Postre: Obsesión

Consiste en un mousse de maracuyá.

Ingredientes:

200 Pulpa de maracuyá

2 Yugurt natural

2 tarros Leche condensada

400 ml Crema

4 Frutillas

Sésamo

Preparación: