Niveles son niveles: Descubre la original receta que Fran Maira preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Fran Maira, cantante y jurado de ¿Cuánto Vale El Show?, puso su mejor disposición para preparar su mejor receta a los invitados en La Divina Comida. Si quieres cocinar su menú en tu casa, te revelamos los detalles.
Entrada: Desleal
Consiste en un Tartar de atún
Ingredientes:
- 2 Palta
- 3 cebollín
- 1 cucharada Aceite de sésamo
- 2 cucharada Salsa de soya
- 400 gramos Atún
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
- 8 Sopaipillas
- 4 cucharadas Pebre
Preparación:
- Lo primero es tener el atún descongelado y picar en cubos. Posterior a eso, se pica la palta en cubos. Aliñamos el atún con limón, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de aceite de oliva y sésamo.
- Se pica el cebollín, agregándolo al aliño, y también se incorpora la pimienta y sal a gusto.
- En un plato la palta se deja como base y se agrega el atún encima, decorando con un poco de sésamo.
- Las sopaipillas están preparadas con zapallo, harina sin polvo de hornear, manteca y condimentos a gusto.
- Las sopaipillas y el pebre se agregan al costado del plato.
Plato de fondo: Amiga ya mató
Consiste en una plateada al horno con vino tinto y puré de camote.
Ingredientes:
- 1 kilo Plateada
- 1 Cebolla
- 1 Zanahoria
- 1 ramita Romero
- 1 cucharada Comino
- 750 ml Vino
- 5 Camote
- ½ Leche
- 1 Mantequilla
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En una olla grande sellamos nuestra carne.
- En una tabla, se pica la cebolla y la zanahoria.
- Cuando la carne esta sellada, se agrega sal, pimienta y romero. Posterior a eso se agrega la cebolla, la zanahoria y el vino. Se deja en el fuego al menos 3 horas.
- En una olla, ya cocido el camote, se muele de forma manual. Se agrega mantequilla, sal y se revuelve, hasta que quede la consistencia de un puré.
Postre: Obsesión
Consiste en un mousse de maracuyá.
Ingredientes:
- 200 Pulpa de maracuyá
- 2 Yugurt natural
- 2 tarros Leche condensada
- 400 ml Crema
- 4 Frutillas
- Sésamo
Preparación:
- En un recipiente se juntan todos los ingredientes: Crema, el yogurt, leche condensada y por último la pulpa de maracuyá. Batimos.
- Después de batir, se monta en unas copas y se va al refrigerador por unos minutos, hasta que quede consistente.
- Se decora con las frutillas.