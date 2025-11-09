 Niveles son niveles: Descubre la original receta que Fran Maira preparó en La Divina Comida - Chilevisión
Niveles son niveles: Descubre la original receta que Fran Maira preparó en La Divina Comida

Domingo 9 de noviembre de 2025 | 01:20

Fran Maira, cantante y jurado de ¿Cuánto Vale El Show?, puso su mejor disposición para preparar su mejor receta a los invitados en La Divina Comida. Si quieres cocinar su menú en tu casa, te revelamos los detalles.

Entrada: Desleal

Consiste en un Tartar de atún

Ingredientes:

    • 2 Palta 
    • 3 cebollín 
    • 1 cucharada Aceite de sésamo 
    • 2 cucharada Salsa de soya 
    • 400 gramos Atún 
    • Aceite de oliva 
    • Sal 
    • Pimienta 
    • 8 Sopaipillas 
    • 4 cucharadas Pebre

    Preparación:

      1. Lo primero es tener el atún descongelado y picar en cubos. Posterior a eso, se pica la palta en cubos. Aliñamos el atún con limón, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de aceite de oliva y sésamo.
      2. Se pica el cebollín, agregándolo al aliño, y también se incorpora la pimienta y sal a gusto. 
      3. En un plato la palta se deja como base y se agrega el atún encima, decorando con un poco de sésamo. 
      4. Las sopaipillas están preparadas con zapallo, harina sin polvo de hornear, manteca y condimentos a gusto. 
      5. Las sopaipillas y el pebre se agregan al costado del plato.

      Plato de fondo: Amiga ya mató

      Consiste en una plateada al horno con vino tinto y puré de camote.

      Ingredientes:

        • 1 kilo Plateada 
        • 1 Cebolla 
        • 1 Zanahoria 
        • 1 ramita Romero 
        • 1 cucharada Comino 
        • 750 ml Vino
        • 5 Camote
        • ½ Leche 
        • 1 Mantequilla 
        • Sal 
        • Pimienta

        Preparación:

        1. En una olla grande sellamos nuestra carne. 
        2. En una tabla, se pica la cebolla y la zanahoria.
        3. Cuando la carne esta sellada, se agrega sal, pimienta y romero. Posterior a eso se agrega la cebolla, la zanahoria y el vino. Se deja en el fuego al menos 3 horas. 
        4. En una olla, ya cocido el camote, se muele de forma manual. Se agrega mantequilla, sal y se revuelve, hasta que quede la consistencia de un puré.

        Postre: Obsesión

        Consiste en un mousse de maracuyá.

        Ingredientes:

          • 200 Pulpa de maracuyá 
          • 2 Yugurt natural 
          • 2 tarros Leche condensada 
          • 400 ml Crema 
          • 4 Frutillas 
          • Sésamo

          Preparación:

            1. En un recipiente se juntan todos los ingredientes: Crema, el yogurt, leche condensada y por último la pulpa de maracuyá. Batimos. 
            2. Después de batir, se monta en unas copas y se va al refrigerador por unos minutos, hasta que quede consistente.
            3. Se decora con las frutillas.
