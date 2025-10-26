Talento, colores y sabores: Descubre la receta que Carlyn Romero preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Carlyn Romero sorprendió a sus invitados con una explosión de sabores y colores a lo largo de su menú en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de cada una de sus preparaciones, te dejamos el detalle a continuación.
Entrada: Raíces ancestrales
Consiste en un locro de papa.
Ingredientes:
- 7 papas
- 1 Cebollín
- 4 dientes Ajo
- 1 sobre Achiote
- 2 cucharadas Crema
- 1 Palta
- 100 gramos Queso feta
- 1 puño Cilantro
- Sal
- Aceite
Preparación:
- Se pica primero el cebollín y el ajo.
- Luego precalentamos un sartén, se incorpora aceite, el cebollín junto con el ajo. Se deja dorar y se agrega achiote, luego las papas, se revuelve. Una pizca de sal y luego se agrega agua hasta cubrir todo, dejamos cocinar por unos 25 minutos o hasta que las papas ya estén cocidas. .
- Se corta el queso feta en cubos. Reservamos
- Se pica el cilantro, la palta en cubos y reservamos.
- Para emplatar, agregamos las papas con el líquido en un pocillo y encima agregamos cubos de queso feta, palta y cilantro.
Plato de fondo: Camino mestizo
Consiste en un asado negro con yuca frita.
Ingredientes:
- 1 kilo Carne de res
- 1 Cebolla
- 1 Pimentón
- 1 Puerro
- 3 dientes Ajo
- Aceite vegetal
- 355 ml Malta
- 220 gramos Chancaca
- Hojas de Laurel
- Sal
- Pimienta
Para la yuca:
- 3 unidades yuca
- ½ cucharada Polvo de trufa
- Aceite
Para el mix verde:
- 1 puño Cilantro
- ¼ Cebolla
- 1 Limón
- 1 Palta
- Sal
Preparación:
- En un plato hondo o en un bowl, agregamos la chancaca picada lo mas posible y agregamos agua hervida para diluir lo mas que se pueda. Reservamos.
- En una olla precalentada con aceite, sellamos la carne por todos sus costados. Una vez lista retiramos y reservamos.
- Cortamos todos los vegetales en formato grande. Reservamos.
- En la misma olla que sellamos la carne, se agrega la chancaca junto con el agua en la que estaba disuelta y la malta. Revolvemos, y agregamos la carne y se incorporan los vegetales, laurel y sal. Agregamos una a dos tazas de agua o hasta que quede la carne sumergida en agua. Dejamos a fuego bajo por 1 hora y 30 minutos.
- Una vez lista la carne, retiramos del fuego y sacamos solo la carne de la olla, el resto de la mezcla la pasamos por una juguera o procesamos con una mini primer hasta formar una salsa.
- Para emplatar, disponemos la carne cortada en trozos, la yuca frita y encima agregamos una cucharada de mix verde.
YUCA
- Cortamos la yuca y cocinamos en agua hervida a fuego medio hasta que esten blandas. Una vez listas, retiramos del agua y del fuego. Pelamos y reservamos.
- Una vez seca, en una olla con aceite ya precalentado, metemos a freir las yucas por unos minutos.
- Apenas estén listas, sacamos a un bowl con toalla nova para retirar el excedente de aceite y agregamos un poco de polvo de trufa
MIX VERDE
- Picamos la palta, la cebolla y el cilantro en formato pequeño, dejamos todo en un pocillo, agregamos jugo de 1 limón y sal. Reservamos.
Postre: Esperanza dulce
Consiste en un tres leches de maracuyá.
Ingredientes:
LECHES REMOJO:
- 1 tarro Leche condensada
- 1 taza Leche
- 1 taza Leche evaporada
- ½ taza Maracuyá
BIZCOCHO
- 4 unidades Huevos
- 180 gramos Azúcar
- 1 cucharada Vainilla
- 1 taza Harina
MERENGUE
- 4 Claras
- 120 gramos Azúcar
Preparación:
- Como primer paso hacemos el bizcocho. Batimos los huevos a nieve, luego agregamos el azúcar, seguimos batiendo y agregamos harina con ayuda de un colador en varias tandas. Finalmente agregamos esencia de vainilla. Llevamos al horno en un molde alto por aproximadamente 40 min a 180º.
REMOJO
- En un pocillo o bowl, agregamos todas las leches y revolvemos bien. Agregamos el jugo o pulpa de maracuyá y revolvemos nuevamente hasta integrar. Reservamos.
- Una vez listo el bizcocho, lo pinchamos con un cuchillo o un palo de brocheta muchas veces por todas partes. Agregamos la mezcla de remojo sobre el bizcocho hasta que ya no absorba más líquido.
- Dejamos este bizcocho durante mínimo 8 horas refrigerado para que absorba todo el remojo
MERENGUE
- Separamos las claras de las yemas. Ocuparemos sólo las claras. Llevamos a un bowl para batir y montamos las claras a nieve. Una vez listas las claras agregamos el almíbar.
- Para el almíbar, agregamos el azúcar en un sartén u olla pequeña, agregamos agua hasta cubrir completamente el azúcar. Llevamos a fuego medio hasta que se formen burbujas grandes, y el azúcar esté completamente disuelta.
- Una vez listo el almíbar, vamos agregando con mucho cuidado en forma de hilo a las claras montadas sin dejar de batir a velocidad media.
- Para emplatar, cortamos y retiramos un trozo de bizcocho remojado del día anterior en un plato. Encima agregamos el merengue recién preparado, doramos con la ayuda de un soplete y podemos decorar con chocolate rallado.