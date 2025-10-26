Talento, colores y sabores: Descubre la receta que Carlyn Romero preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Carlyn Romero sorprendió a sus invitados con una explosión de sabores y colores a lo largo de su menú en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de cada una de sus preparaciones, te dejamos el detalle a continuación.

Entrada: Raíces ancestrales

Consiste en un locro de papa.

Ingredientes:

7 papas

1 Cebollín

4 dientes Ajo

1 sobre Achiote

2 cucharadas Crema

1 Palta

100 gramos Queso feta

1 puño Cilantro

Sal

Aceite

Preparación:

Se pica primero el cebollín y el ajo. Luego precalentamos un sartén, se incorpora aceite, el cebollín junto con el ajo. Se deja dorar y se agrega achiote, luego las papas, se revuelve. Una pizca de sal y luego se agrega agua hasta cubrir todo, dejamos cocinar por unos 25 minutos o hasta que las papas ya estén cocidas. . Se corta el queso feta en cubos. Reservamos Se pica el cilantro, la palta en cubos y reservamos. Para emplatar, agregamos las papas con el líquido en un pocillo y encima agregamos cubos de queso feta, palta y cilantro.

Plato de fondo: Camino mestizo

Consiste en un asado negro con yuca frita.

Ingredientes:

1 kilo Carne de res

1 Cebolla

1 Pimentón

1 Puerro

3 dientes Ajo

Aceite vegetal

355 ml Malta

220 gramos Chancaca

Hojas de Laurel

Sal

Pimienta

Para la yuca:

3 unidades yuca

½ cucharada Polvo de trufa

Aceite

Para el mix verde:

1 puño Cilantro

¼ Cebolla

1 Limón

1 Palta

Sal

Preparación:

En un plato hondo o en un bowl, agregamos la chancaca picada lo mas posible y agregamos agua hervida para diluir lo mas que se pueda. Reservamos. En una olla precalentada con aceite, sellamos la carne por todos sus costados. Una vez lista retiramos y reservamos. Cortamos todos los vegetales en formato grande. Reservamos. En la misma olla que sellamos la carne, se agrega la chancaca junto con el agua en la que estaba disuelta y la malta. Revolvemos, y agregamos la carne y se incorporan los vegetales, laurel y sal. Agregamos una a dos tazas de agua o hasta que quede la carne sumergida en agua. Dejamos a fuego bajo por 1 hora y 30 minutos. Una vez lista la carne, retiramos del fuego y sacamos solo la carne de la olla, el resto de la mezcla la pasamos por una juguera o procesamos con una mini primer hasta formar una salsa. Para emplatar, disponemos la carne cortada en trozos, la yuca frita y encima agregamos una cucharada de mix verde.

YUCA

Cortamos la yuca y cocinamos en agua hervida a fuego medio hasta que esten blandas. Una vez listas, retiramos del agua y del fuego. Pelamos y reservamos. Una vez seca, en una olla con aceite ya precalentado, metemos a freir las yucas por unos minutos. Apenas estén listas, sacamos a un bowl con toalla nova para retirar el excedente de aceite y agregamos un poco de polvo de trufa

MIX VERDE

Picamos la palta, la cebolla y el cilantro en formato pequeño, dejamos todo en un pocillo, agregamos jugo de 1 limón y sal. Reservamos.

Postre: Esperanza dulce

Consiste en un tres leches de maracuyá.

Ingredientes:

LECHES REMOJO:

1 tarro Leche condensada

1 taza Leche

1 taza Leche evaporada

½ taza Maracuyá

BIZCOCHO

4 unidades Huevos

180 gramos Azúcar

1 cucharada Vainilla

1 taza Harina

MERENGUE

4 Claras

120 gramos Azúcar

Preparación:

Como primer paso hacemos el bizcocho. Batimos los huevos a nieve, luego agregamos el azúcar, seguimos batiendo y agregamos harina con ayuda de un colador en varias tandas. Finalmente agregamos esencia de vainilla. Llevamos al horno en un molde alto por aproximadamente 40 min a 180º.

REMOJO

En un pocillo o bowl, agregamos todas las leches y revolvemos bien. Agregamos el jugo o pulpa de maracuyá y revolvemos nuevamente hasta integrar. Reservamos. Una vez listo el bizcocho, lo pinchamos con un cuchillo o un palo de brocheta muchas veces por todas partes. Agregamos la mezcla de remojo sobre el bizcocho hasta que ya no absorba más líquido. Dejamos este bizcocho durante mínimo 8 horas refrigerado para que absorba todo el remojo

MERENGUE