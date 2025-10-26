 Talento, colores y sabores: Descubre la receta que Carlyn Romero preparó en La Divina Comida - Chilevisión
Talento, colores y sabores: Descubre la receta que Carlyn Romero preparó en La Divina Comida

Domingo 26 de octubre de 2025 | 01:20

Carlyn Romero sorprendió a sus invitados con una explosión de sabores y colores a lo largo de su menú en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de cada una de sus preparaciones, te dejamos el detalle a continuación.

Entrada: Raíces ancestrales

Consiste en un locro de papa.

Ingredientes:

    • 7 papas
    • 1 Cebollín
    • 4 dientes Ajo
    • 1 sobre Achiote
    • 2 cucharadas Crema
    • 1 Palta
    • 100 gramos Queso feta
    • 1 puño Cilantro
    • Sal
    • Aceite

    Preparación:

      1. Se pica primero el cebollín y el ajo.
      2. Luego precalentamos un sartén, se incorpora aceite, el cebollín junto con el ajo. Se deja dorar y se agrega achiote, luego las papas, se revuelve. Una pizca de sal y luego se agrega agua hasta cubrir todo, dejamos cocinar por unos 25 minutos o hasta que las papas ya estén cocidas. .
      3. Se corta el queso feta en cubos. Reservamos
      4. Se pica el cilantro, la palta en cubos y reservamos.
      5. Para emplatar, agregamos las papas con el líquido en un pocillo y encima agregamos cubos de queso feta, palta y cilantro.

      Plato de fondo: Camino mestizo

      Consiste en un asado negro con yuca frita.

      Ingredientes:

        • 1 kilo Carne de res
        • 1 Cebolla
        • 1 Pimentón
        • 1 Puerro
        • 3 dientes Ajo
        • Aceite vegetal
        • 355 ml Malta
        • 220 gramos Chancaca
        • Hojas de Laurel
        • Sal
        • Pimienta

        Para la yuca: 

        • 3 unidades yuca
        • ½ cucharada Polvo de trufa
        • Aceite

        Para el mix verde: 

        • 1 puño Cilantro
        • ¼ Cebolla
        • 1 Limón
        • 1 Palta
        • Sal

        Preparación:

          1. En un plato hondo o en un bowl, agregamos la chancaca picada lo mas posible y agregamos agua hervida para diluir lo mas que se pueda. Reservamos.
          2. En una olla precalentada con aceite, sellamos la carne por todos sus costados. Una vez lista retiramos y reservamos.
          3. Cortamos todos los vegetales en formato grande. Reservamos.
          4. En la misma olla que sellamos la carne, se agrega la chancaca junto con el agua en la que estaba disuelta y  la malta. Revolvemos, y agregamos  la carne y se incorporan los vegetales, laurel y sal. Agregamos una a dos tazas de agua o hasta que quede la carne sumergida en agua. Dejamos a fuego bajo por 1 hora y 30 minutos.
          5. Una vez lista la carne, retiramos del fuego y sacamos solo la carne de la olla, el resto de la mezcla la pasamos por una juguera o procesamos con una mini primer hasta formar una salsa.
          6. Para emplatar, disponemos la carne cortada en trozos, la yuca frita y encima agregamos una cucharada de mix verde.

          YUCA

          1. Cortamos la yuca y cocinamos en agua hervida a fuego medio hasta que esten blandas. Una vez listas, retiramos del agua y del fuego. Pelamos y reservamos.
          2. Una vez seca, en una olla con aceite ya precalentado, metemos a freir las yucas por unos minutos.
          3. Apenas estén listas, sacamos a un bowl con toalla nova para retirar el excedente de aceite y agregamos un poco de polvo de trufa

          MIX VERDE

          1. Picamos la palta, la cebolla  y el cilantro en formato pequeño, dejamos todo en un pocillo, agregamos jugo de 1 limón y sal. Reservamos.

          Postre: Esperanza dulce

          Consiste en un tres leches de maracuyá.

          Ingredientes:

            LECHES REMOJO: 

            • 1 tarro Leche condensada
            • 1 taza Leche
            • 1 taza Leche evaporada
            • ½ taza Maracuyá

            BIZCOCHO

            • 4 unidades Huevos
            • 180 gramos Azúcar
            • 1 cucharada Vainilla
            • 1 taza Harina

            MERENGUE

            • 4 Claras
            • 120 gramos Azúcar

            Preparación:

              1. Como primer paso hacemos el bizcocho. Batimos los huevos a nieve, luego agregamos el azúcar, seguimos batiendo y agregamos harina con ayuda de un colador en varias tandas. Finalmente agregamos esencia de vainilla. Llevamos al horno en un molde alto por aproximadamente 40 min a 180º.

              REMOJO

              1. En un pocillo o bowl, agregamos todas las leches y revolvemos bien. Agregamos el jugo o pulpa de maracuyá y revolvemos nuevamente hasta integrar. Reservamos.
              2. Una vez listo el bizcocho, lo pinchamos con un cuchillo o un palo de brocheta muchas veces por todas partes. Agregamos la mezcla de remojo sobre el bizcocho hasta que ya no absorba más líquido.
              3. Dejamos este bizcocho durante mínimo 8 horas refrigerado para que absorba todo el remojo

              MERENGUE 

              1. Separamos las claras de las yemas. Ocuparemos sólo las claras. Llevamos a un bowl para batir y montamos las claras a nieve. Una vez listas las claras agregamos el almíbar.
              2. Para el almíbar, agregamos el azúcar en un sartén u olla pequeña, agregamos agua hasta cubrir completamente el azúcar. Llevamos a fuego medio hasta que se formen burbujas grandes, y el azúcar esté completamente disuelta.
              3. Una vez listo el almíbar, vamos agregando con mucho cuidado en forma de hilo a las claras montadas sin dejar de batir a velocidad media. 
              4. Para emplatar, cortamos y retiramos un trozo de bizcocho remojado del día anterior en un plato. Encima agregamos el merengue recién preparado, doramos con la ayuda de un soplete y podemos decorar con chocolate rallado.

