¿Con tecito incluido? Revisa las novedosas recetas de Conty Ganem en La Divina Comida - Chilevisión

La querida Conty Ganem dispuso de todo su carisma y personalidad en la La Divina Comida para demostrar sus mejores platos en el estelar. Acá está el detalle de sus preparaciones.

Entrada: En Primer Plano

Consiste en un tabule de ensalada de burgol, pepino y tomate con kubbe de carne cruda.

Ingredientes:

1 kilo de posta rosada

Tazas de burgul

1 c ebolla

c Aceite maravilla

Sal

Pimienta

1 p epino

p 1 t omate

t Menta

Aceite de oliva

Ajo

Perejil

Preparación:

Picamos nuestro tomate en cuadritos al igual que nuestra cebolla y el pepino. También picamos nuestro ajo de forma fina. Ponemos nuestros ingredientes en un bowl. Agregamos también burgul remojado y colado (trigo remojado). Esta especie de trigo se cuece uno 10 minutos en agua para ablandarlo. Agregamos nuestro perejil picado. Sumamos aceite, sal y revolvemos. Así tenemos listo nuestro tabule. Para el kubbe tenemos nuestra posta rosada molida y le añadimos una taza de burgul remojado. Debemos homogenizar bien esta mezcla, para ello podemos usar una moledora o licuadora. Además agregamos sal y pimienta. Con esta mezcla hacemos pequeñas bolitas de unos 5 centímetros. Para emplatar servimos una porción de nuestra ensalada (tabule) y ponemos encima unas 4 bolitas de carne (kubbe).

Plato de fondo: Mixto farandulero

Consiste en un relleno de hojitas y zapallito.

Ingredientes:

4 p apas

p 4 z apallos baby

z 4 b erenjenas baby

b 40 h ojas de parra

h 1 t azas de arroz

t 500 g ramos de sobrecostilla

g 1 c ucharada cúrcuma

c Sal

Pimenta

Aceite de maravilla

Salsa de tomate

Preparación:

Partimos ahuecando nuestros zapallos, berenjenas y papas con cuidado. Reservamos. Remojamos en agua unos minutos nuestro arroz para luego colarlo y ponerlo en un bowl con nuestra sobrecostilla picada, casi molida. Sumamos cúrcuma, sal y pimienta. Homogenizamos la mezcla con nuestras manos limpias. Nuestras hojas de parra son humectadas con un poco de agua caliente para ablandarlas. Poniendo la parte del tallo hacia arriba, comenzamos a envolver nuestro relleno de carne y arroz. Una cucharada aproximadamente por hoja. La idea al envolver es hacer como una especie de cilindro de unos 10 centímetros. En paralelo tambien usamos la mezcla para rellenar (no a tope, pues el arroz se infla) nuestras verduras ahuecadas. Las papas las dejamos rellenas en una olla, en la cual ponemos salsa de tomate, sal y agua hasta cubrirlas. Una olla grande a fuego fuerte ponemos las verduras rellenas primero y luego nuestros cilindros de hojas de parra. Cubrimos con agua hiviendo hasta el nivel de los cilindros y tapamos la olla por 2 horas. La olla de las papas rellenas con el agua y salsa de tomate la ponemos a fuego medio por una hora. Al emplatar ponemos una papa, una berenjena y un zapallo. Sumamos al plato unos cinco cilindros de hojas de parra.

Postre: Dulce oriente

Consiste en un aristelo, dulce de sémola.

Ingredientes:

500 g ramos de sémola

g 2 h uevos

h 1 t aza de azúcar

t Ralladura de limón

70 g ramos de mantequilla

g 1/2 c ucharada de polvos de hornear

c 50 g ramos de coco rallado

350 ml de leche

12 a lmendras

Preparación: