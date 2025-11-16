 ¿Con tecito incluido? Revisa las novedosas recetas de Conty Ganem en La Divina Comida - Chilevisión
¿Con tecito incluido? Revisa las novedosas recetas de Conty Ganem en La Divina Comida

Domingo 16 de noviembre de 2025 | 01:20

La querida Conty Ganem dispuso de todo su carisma y personalidad en la  La Divina Comida para demostrar sus mejores platos en el estelar. Acá está el detalle de sus preparaciones.

Entrada: En Primer Plano

Consiste en un tabule de ensalada de burgol, pepino y tomate con kubbe de carne cruda.

Ingredientes:

  • 1 kilo de posta rosada
  • Tazas de burgul
  • 1 cebolla
  • Aceite maravilla
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 pepino
  • 1 tomate
  • Menta
  • Aceite de oliva
  • Ajo 
  • Perejil 

Preparación:

  1. Picamos nuestro tomate en cuadritos al igual que nuestra cebolla y el pepino. 
  2. También picamos nuestro ajo de forma fina.
  3. Ponemos nuestros ingredientes en un bowl.
  4. Agregamos también burgul remojado y colado (trigo remojado). Esta especie de trigo se cuece uno 10 minutos en agua para ablandarlo.
  5. Agregamos nuestro perejil picado.
  6. Sumamos aceite, sal y revolvemos. Así tenemos listo nuestro tabule.
  7. Para el kubbe tenemos nuestra posta rosada molida y le añadimos una taza de burgul remojado. 
  8. Debemos homogenizar bien esta mezcla, para ello podemos usar una moledora o licuadora. Además agregamos sal y pimienta.
  9. Con esta mezcla hacemos pequeñas bolitas de unos 5 centímetros.
  10. Para emplatar servimos una porción de nuestra ensalada (tabule) y ponemos encima unas 4 bolitas de carne (kubbe).

Plato de fondo: Mixto farandulero

Consiste en un relleno de hojitas y zapallito.

Ingredientes:

  • 4 papas
  • 4 zapallos baby
  • 4 berenjenas baby
  • 40 hojas de parra
  • 1 tazas de arroz
  • 500 gramos de sobrecostilla
  • 1 cucharada cúrcuma
  • Sal
  • Pimenta
  • Aceite de maravilla
  • Salsa de tomate

Preparación:

  1. Partimos ahuecando nuestros zapallos, berenjenas y papas con cuidado. Reservamos.
  2. Remojamos en agua unos minutos nuestro arroz para luego colarlo y ponerlo en un bowl con nuestra sobrecostilla picada, casi molida.
  3. Sumamos cúrcuma, sal y pimienta. Homogenizamos la mezcla con nuestras manos limpias.
  4. Nuestras hojas de parra son humectadas con un poco de agua caliente para ablandarlas. Poniendo la parte del tallo hacia arriba, comenzamos a envolver nuestro relleno de carne y arroz. Una cucharada aproximadamente por hoja. 
  5. La idea al envolver es hacer como una especie de cilindro de unos 10 centímetros.
  6. En paralelo tambien usamos la mezcla para rellenar (no a tope, pues el arroz se infla) nuestras verduras ahuecadas.
  7. Las papas las dejamos rellenas en una olla, en la cual ponemos salsa de tomate, sal y agua hasta cubrirlas.
  8. Una olla grande a fuego fuerte ponemos las verduras rellenas primero y luego nuestros cilindros de hojas de parra. Cubrimos con agua hiviendo hasta el nivel de los cilindros y tapamos la olla por 2 horas.
  9. La olla de las papas rellenas con el agua y salsa de tomate la ponemos a fuego medio por una hora.
  10. Al emplatar ponemos una papa, una berenjena y un zapallo. Sumamos al plato unos cinco cilindros de hojas de parra.

Postre: Dulce oriente

Consiste en un aristelo, dulce de sémola.

Ingredientes:

  • 500 gramos de sémola
  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • Ralladura de limón
  • 70 gramos de mantequilla
  • 1/2 cucharada de polvos de hornear
  • 50 gramos de coco rallado
  • 350 ml de leche
  • 12 almendras

Preparación:

  1. Para comenzar juntamos la sémola con el azúcar en un bowl.  
  2. Sumamos coco rallado y polvos de hornear, y mezclamos.
  3. Agregamos mantequilla derretida, leche y un huevo batido.
  4. Aceitamos una fuente y ponemos nuestra mezcla.
  5. Esta especie de queque se va al horno por unos 30 minutos a 200 grados.
  6. Tras sacar nuestra masa del horno la dividimos con un cuchillo ordenadamente en cuadros de unos 10 centímetros sin sacar la masa de la fuente. 
  7. En cada cuadrado ponemos una almendra encima.   
  8. Devolvemos nuestro queque al horno por 10 minutos más.
  9. Por mientras, hacemos el almíbar que consiste en 5 tazas de agua, 3 de azúcar y ralladura de limón. Esto va a una olla a fuego medio por unos minutos solo para homogenizar y luego dejamos enfriar. 
  10. Tras sacar nuestro queque ponemos el almíbar por toda la estructura para humectarlo completamente.
  11. Para emplatar se sirve un cuadrado como porción individual.
