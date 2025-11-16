¿Con tecito incluido? Revisa las novedosas recetas de Conty Ganem en La Divina Comida - Chilevisión

La querida Conty Ganem dispuso de todo su carisma y personalidad en la La Divina Comida para demostrar sus mejores platos en el estelar. Acá está el detalle de sus preparaciones.
Entrada: En Primer Plano
Consiste en un tabule de ensalada de burgol, pepino y tomate con kubbe de carne cruda.
Ingredientes:
- 1 kilo de posta rosada
- Tazas de burgul
- 1 cebolla
- Aceite maravilla
- Sal
- Pimienta
- 1 pepino
- 1 tomate
- Menta
- Aceite de oliva
- Ajo
- Perejil
Preparación:
- Picamos nuestro tomate en cuadritos al igual que nuestra cebolla y el pepino.
- También picamos nuestro ajo de forma fina.
- Ponemos nuestros ingredientes en un bowl.
- Agregamos también burgul remojado y colado (trigo remojado). Esta especie de trigo se cuece uno 10 minutos en agua para ablandarlo.
- Agregamos nuestro perejil picado.
- Sumamos aceite, sal y revolvemos. Así tenemos listo nuestro tabule.
- Para el kubbe tenemos nuestra posta rosada molida y le añadimos una taza de burgul remojado.
- Debemos homogenizar bien esta mezcla, para ello podemos usar una moledora o licuadora. Además agregamos sal y pimienta.
- Con esta mezcla hacemos pequeñas bolitas de unos 5 centímetros.
- Para emplatar servimos una porción de nuestra ensalada (tabule) y ponemos encima unas 4 bolitas de carne (kubbe).
Plato de fondo: Mixto farandulero
Consiste en un relleno de hojitas y zapallito.
Ingredientes:
- 4 papas
- 4 zapallos baby
- 4 berenjenas baby
- 40 hojas de parra
- 1 tazas de arroz
- 500 gramos de sobrecostilla
- 1 cucharada cúrcuma
- Sal
- Pimenta
- Aceite de maravilla
- Salsa de tomate
Preparación:
- Partimos ahuecando nuestros zapallos, berenjenas y papas con cuidado. Reservamos.
- Remojamos en agua unos minutos nuestro arroz para luego colarlo y ponerlo en un bowl con nuestra sobrecostilla picada, casi molida.
- Sumamos cúrcuma, sal y pimienta. Homogenizamos la mezcla con nuestras manos limpias.
- Nuestras hojas de parra son humectadas con un poco de agua caliente para ablandarlas. Poniendo la parte del tallo hacia arriba, comenzamos a envolver nuestro relleno de carne y arroz. Una cucharada aproximadamente por hoja.
- La idea al envolver es hacer como una especie de cilindro de unos 10 centímetros.
- En paralelo tambien usamos la mezcla para rellenar (no a tope, pues el arroz se infla) nuestras verduras ahuecadas.
- Las papas las dejamos rellenas en una olla, en la cual ponemos salsa de tomate, sal y agua hasta cubrirlas.
- Una olla grande a fuego fuerte ponemos las verduras rellenas primero y luego nuestros cilindros de hojas de parra. Cubrimos con agua hiviendo hasta el nivel de los cilindros y tapamos la olla por 2 horas.
- La olla de las papas rellenas con el agua y salsa de tomate la ponemos a fuego medio por una hora.
- Al emplatar ponemos una papa, una berenjena y un zapallo. Sumamos al plato unos cinco cilindros de hojas de parra.
Postre: Dulce oriente
Consiste en un aristelo, dulce de sémola.
Ingredientes:
- 500 gramos de sémola
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- Ralladura de limón
- 70 gramos de mantequilla
- 1/2 cucharada de polvos de hornear
- 50 gramos de coco rallado
- 350 ml de leche
- 12 almendras
Preparación:
- Para comenzar juntamos la sémola con el azúcar en un bowl.
- Sumamos coco rallado y polvos de hornear, y mezclamos.
- Agregamos mantequilla derretida, leche y un huevo batido.
- Aceitamos una fuente y ponemos nuestra mezcla.
- Esta especie de queque se va al horno por unos 30 minutos a 200 grados.
- Tras sacar nuestra masa del horno la dividimos con un cuchillo ordenadamente en cuadros de unos 10 centímetros sin sacar la masa de la fuente.
- En cada cuadrado ponemos una almendra encima.
- Devolvemos nuestro queque al horno por 10 minutos más.
- Por mientras, hacemos el almíbar que consiste en 5 tazas de agua, 3 de azúcar y ralladura de limón. Esto va a una olla a fuego medio por unos minutos solo para homogenizar y luego dejamos enfriar.
- Tras sacar nuestro queque ponemos el almíbar por toda la estructura para humectarlo completamente.
- Para emplatar se sirve un cuadrado como porción individual.