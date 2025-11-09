Del reporteo en terreno a cocinar: Conoce la gran receta de Francisco Sanfurgo en La Divina Comida - Chilevisión

El periodista Francisco Sanfurgo, uno de los noteros del Contigo en la Mañana, entregó lo mejor de sí para sorprender a sus compensales en La Divina Comida. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.
Entrada: Titular austral
Consiste en un tumbal de centollas sobre una capa de paltas.
Ingredientes:
- 600 gramos Centolla
- 2 Palta
- 2 Limón
- 8 cucharada Mayo cacera
- sésamo negro
- Ciboulette
- Sal
Preparación:
- Se desmenuza la centolla.
- En un recipiente se agrega aceite y un huevo para hacer la mayonesa casera, sal, un ajo.
- La palta se pica en cubos y se agrega morrón rojo, además de sésamo negro.
- Montamos el timbal con la mezcla de palta, poniendo encima la carne de centolla.
- Se decora con una patita de centolla.
Plato de fondo: Patagonia al plato
Consiste en un rissotto de champiñones con dos chiletas de cordero.
Ingredientes:
- 400 gramos Arroz
- 8 Costillas de cordero
- 100 gramos Callampas deshidratadas
- 200 gramos Champiñones
- 2 Ajo
- 250 gramos Mantequilla
- 1 ramita Romero
- 1 Salvia
- 500 gramos Queso parmesano
- 1 litro Caldo de verdura
- 1 Cebollín
- 1 Cebolla
- 1 taza Vino blanco
- Aceite de oliva
- Pimienta
Preparación:
- Se sellan las costillas en un sartén, agregando mantequilla y romero. Dos minutos por lado.
- Para el risotto, se sofríe la cebolla, callampas y champiñones, además del caldo de verduras que tenemos preparado con anterioridad.
- Se agrega el arroz y se va incorporando el caldo de a poco y luego, mantequilla y queso.
- En un plato se agrega el risotto y se montan las costillas.
Postre: Dulce nostalgia
Consiste en un panqueques como espagueti con manjar casero y con mermelada de calafate.
Ingredientes:
- 1 taza harina
- Aceite vegetal
- 1 taza leche
- 2 huevos huevo
- ½ taza azúcar
- 4 cucharadas mermelada de calafate
- 4 cucharadas manjar
Preparación:
- Hacemos una típica mezcla de panqueque con huevo, harina, leche, aceite y azúcar.
- Usando un sartén, vertimos la mezcla haciendo pequeñas tiras de masa.
- En un pote se agregan los panqueques en forma de tiritas y se incorpora el manjar y la mermelada.