Del reporteo en terreno a cocinar: Conoce la gran receta de Francisco Sanfurgo en La Divina Comida - Chilevisión

Del reporteo en terreno a cocinar: Conoce la gran receta de Francisco Sanfurgo en La Divina Comida

Domingo 9 de noviembre de 2025 | 01:20

El periodista Francisco Sanfurgo, uno de los noteros del Contigo en la Mañana, entregó lo mejor de sí para sorprender a sus compensales en La Divina Comida. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.

Entrada: Titular austral

Consiste en un tumbal de centollas sobre una capa de paltas.

Ingredientes:

    • 600 gramos Centolla 
    • 2 Palta 
    • 2 Limón 
    • 8 cucharada Mayo cacera 
    • sésamo negro 
    • Ciboulette 
    • Sal

    Preparación:

      1. Se desmenuza la centolla.
      2. En un recipiente se agrega aceite y un huevo para hacer la mayonesa casera, sal, un ajo. 
      3. La palta se pica en cubos y se agrega morrón rojo, además de sésamo negro.
      4. Montamos el timbal con la mezcla de palta, poniendo encima la carne de centolla. 
      5. Se decora con una patita de centolla. 

      Plato de fondo: Patagonia al plato

      Consiste en un rissotto de champiñones con dos chiletas de cordero.

      Ingredientes:

        • 400 gramos Arroz
        • 8 Costillas de cordero 
        • 100 gramos Callampas deshidratadas 
        • 200 gramos Champiñones 
        • 2 Ajo 
        • 250 gramos Mantequilla 
        • 1 ramita Romero 
        • 1 Salvia 
        • 500 gramos Queso parmesano 
        • 1 litro Caldo de verdura 
        • 1 Cebollín 
        • 1 Cebolla 
        • 1 taza Vino blanco 
        • Aceite de oliva
        • Pimienta

        Preparación:

        1. Se sellan las costillas en un sartén, agregando mantequilla y romero. Dos minutos por lado. 
        2. Para el risotto, se sofríe la cebolla, callampas y champiñones, además del caldo de verduras que tenemos preparado con anterioridad. 
        3. Se agrega el arroz y se va incorporando el caldo de a poco y luego, mantequilla y queso. 
        4. En un plato se agrega el risotto y se montan las costillas. 

        Postre: Dulce nostalgia

        Consiste en un panqueques como espagueti con manjar casero y con mermelada de calafate.

        Ingredientes:

          • 1 taza harina 
          • Aceite vegetal 
          • 1 taza leche 
          • 2 huevos huevo 
          • ½ taza azúcar 
          • 4 cucharadas mermelada de calafate 
          • 4 cucharadas manjar

          Preparación:

            1. Hacemos una típica mezcla de panqueque con huevo, harina, leche, aceite y azúcar. 
            2. Usando un sartén, vertimos la mezcla haciendo pequeñas tiras de masa. 
            3. En un pote se agregan los panqueques en forma de tiritas y se incorpora el manjar y la mermelada.
