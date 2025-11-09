Con todo su glamour: Revisa la impecable receta de Mariela Sotomayor en La Divina Comida - Chilevisión

Mariela Soyomayor visitó con todo su carisma y simpatía la La Divina Comida para demostrar una vez más su habilidad culinaria. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.

Entrada: Marielocos en su salsa

Consiste en un timbal de locos con camarones y centollas.

Ingredientes:

500 gramos camarones

200 gramos centolla

8 locos

Paltas

200 gramos mayonesa

½ Taza cilantro

¼ taza cibulette

2 limón

2 cucharadas soya

Mix de lechugas

2 cucharadas pasta de ají amarillo

Sal

Preparación:

Primero se pican los locos, luego los camarones y se mezclan con la centolla. Dejamos reposar en el refrigerador. Se pica el cilantro y el ciboulette. En un recipiente, se agrega la mayo y se incorpora un poco de salsa de soya. Agregamos las verduras picadas y también un poco de limón. Se mezcla todo. La palta se pica en cubos y se mezcla con la salsa, incorporando la centolla, el camarón y los locos. Posterior a que esté todo junto, se forma el timbal y se acompaña con una hoja de lechuga.

Plato de fondo: Only Salmón

Consiste en un salmón con papas rústicas.

Ingredientes:

1 kilo salmón

1 kilo papas chilotas

1 cucharada mantequilla

1 rama romero

600 gramos salsa de camarones

2 dientes ajo

½ cucharada merquén

Aceite de oliva

Sal

Preparación:

Se agregan las papas en una fuente con mantequilla con un poco de aceite, sal y romero. Se van al horno entre 15 a 20 minutos a 190 grados. El salmón se adoba con limón, salsa de soya, cilantro y merquén. Se precalienta una sartén, se agrega mantequilla y se incorpora el salmón. Se agrega un poquito de aceite. Para montar, en un plato bajo ponemos las papas y el salmón. Encima del salmón se agrega la salsa de camarones.

Postre: El postre del pueblo

Consiste en un helado con salsa de maracuyá y mango.

Ingredientes:

200 gramos pulpa de mango

200 gramos pulpa de maracuyá

100 gramos azúcar

1 mango

4 porciones helado de chocolate

Preparación: