Con todo su glamour: Revisa la impecable receta de Mariela Sotomayor en La Divina Comida - Chilevisión

Con todo su glamour: Revisa la impecable receta de Mariela Sotomayor en La Divina Comida

Domingo 9 de noviembre de 2025 | 01:20

Mariela Soyomayor visitó con todo su carisma y simpatía la  La Divina Comida para demostrar una vez más su habilidad culinaria. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.

Entrada: Marielocos en su salsa

Consiste en un timbal de locos con camarones y centollas.

Ingredientes:

    • 500 gramos camarones
    • 200 gramos centolla 
    • 8 locos 
    • Paltas
    • 200 gramos mayonesa 
    • ½  Taza cilantro 
    • ¼ taza cibulette 
    • 2 limón 
    • 2 cucharadas soya 
    • Mix de lechugas 
    • 2 cucharadas pasta de ají amarillo 
    • Sal

    Preparación:

      1. Primero se pican los locos, luego los camarones y se mezclan con la centolla. Dejamos reposar en el refrigerador. 
      2. Se pica el cilantro y el ciboulette. 
      3. En un recipiente, se agrega la mayo y se incorpora un poco de salsa de soya. Agregamos las verduras picadas y también un poco de limón. Se mezcla todo. 
      4. La palta se pica en cubos y se mezcla con la salsa, incorporando la centolla, el camarón y los locos. 
      5. Posterior a que esté todo junto, se forma el timbal y se acompaña con una hoja de lechuga.

      Plato de fondo: Only Salmón

      Consiste en un salmón con papas rústicas.

      Ingredientes:

        • 1 kilo salmón 
        • 1 kilo papas chilotas 
        • 1 cucharada mantequilla 
        • 1 rama romero 
        • 600 gramos salsa de camarones 
        • 2 dientes ajo 
        • ½ cucharada merquén 
        • Aceite de oliva 
        • Sal

        Preparación:

        1. Se agregan las papas en una fuente con mantequilla con un poco de aceite, sal y romero. Se van al horno entre 15 a 20 minutos a 190 grados. 
        2. El salmón se adoba con limón, salsa de soya, cilantro y merquén. 
        3. Se precalienta una sartén, se agrega mantequilla y se incorpora el salmón. Se agrega un poquito de aceite. 
        4. Para montar, en un plato bajo ponemos las papas y el salmón. Encima del salmón se agrega la salsa de camarones. 

        Postre: El postre del pueblo

        Consiste en un helado con salsa de maracuyá y mango.

        Ingredientes:

          • 200 gramos pulpa de mango
          • 200 gramos pulpa de maracuyá 
          • 100 gramos azúcar 
          • 1 mango
          • 4 porciones helado de chocolate

          Preparación:

            1. La pulpa de mango y de maracuyá se calienta un poco y se agrega azúcar, siempre revolviendo. Sumamos un poco de jugo de limón y revolvemos hasta lograr un espesor en la salsa. 
            2. En una copa se agrega el helado de chocolate y arriba la salsa.
