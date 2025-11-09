Con todo su glamour: Revisa la impecable receta de Mariela Sotomayor en La Divina Comida - Chilevisión

Mariela Soyomayor visitó con todo su carisma y simpatía la La Divina Comida para demostrar una vez más su habilidad culinaria. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar.
Entrada: Marielocos en su salsa
Consiste en un timbal de locos con camarones y centollas.
Ingredientes:
- 500 gramos camarones
- 200 gramos centolla
- 8 locos
- Paltas
- 200 gramos mayonesa
- ½ Taza cilantro
- ¼ taza cibulette
- 2 limón
- 2 cucharadas soya
- Mix de lechugas
- 2 cucharadas pasta de ají amarillo
- Sal
Preparación:
- Primero se pican los locos, luego los camarones y se mezclan con la centolla. Dejamos reposar en el refrigerador.
- Se pica el cilantro y el ciboulette.
- En un recipiente, se agrega la mayo y se incorpora un poco de salsa de soya. Agregamos las verduras picadas y también un poco de limón. Se mezcla todo.
- La palta se pica en cubos y se mezcla con la salsa, incorporando la centolla, el camarón y los locos.
- Posterior a que esté todo junto, se forma el timbal y se acompaña con una hoja de lechuga.
Plato de fondo: Only Salmón
Consiste en un salmón con papas rústicas.
Ingredientes:
- 1 kilo salmón
- 1 kilo papas chilotas
- 1 cucharada mantequilla
- 1 rama romero
- 600 gramos salsa de camarones
- 2 dientes ajo
- ½ cucharada merquén
- Aceite de oliva
- Sal
Preparación:
- Se agregan las papas en una fuente con mantequilla con un poco de aceite, sal y romero. Se van al horno entre 15 a 20 minutos a 190 grados.
- El salmón se adoba con limón, salsa de soya, cilantro y merquén.
- Se precalienta una sartén, se agrega mantequilla y se incorpora el salmón. Se agrega un poquito de aceite.
- Para montar, en un plato bajo ponemos las papas y el salmón. Encima del salmón se agrega la salsa de camarones.
Postre: El postre del pueblo
Consiste en un helado con salsa de maracuyá y mango.
Ingredientes:
- 200 gramos pulpa de mango
- 200 gramos pulpa de maracuyá
- 100 gramos azúcar
- 1 mango
- 4 porciones helado de chocolate
Preparación:
- La pulpa de mango y de maracuyá se calienta un poco y se agrega azúcar, siempre revolviendo. Sumamos un poco de jugo de limón y revolvemos hasta lograr un espesor en la salsa.
- En una copa se agrega el helado de chocolate y arriba la salsa.