Francesca Cigna sorprendió con exóticas preparaciones en La Divina Comida: Revisa aquí sus recetas - Chilevisión

Francesca Cigna cautivó a sus invitados en La Divina Comida con sus recetas para así convertirse en la mejor anfitriona de la noche. Si quieres conocer el detalle de cada una de sus preparaciones, te lo enseñamos a continuación.
Entrada: Zoet Aardappel hapje
Consiste en un camote asado con tocino y crema de maní.
Ingredientes:
- 2 Camote
- 200 Gramos Tomates Cherry
- 200 Gramos Tocino
- 4 Hojitas Menta
- 4 Cucharadas Pasta de maní
- Media Cebolla
- 1 Cucharada Sirope de Alulosa
- Aceite de coco
Preparación:
- Con anterioridad, horneamos nuestros camotes con piel y los dejamos reposando toda la noche en el refrigerador.
- Pelamos y cortamos en rodajas gruesas, como si fueran pancitos de cóctel.
- Metemos al horno.
- Cortamos el tocino y, usando aceite de coco, lo freímos.
- Cortamos tomate cherry y menta.
- Con aceite de coco también preparamos la cebolla caramelizada, usando sirope de alulosa en vez de azúcar.
- Para nuestra pasta de maní, mezclamos maní, mantequilla de maní, crema de coco, un poco de salsa de soya y un toque de salsa thai.
- Armamos cada camote asado, untando la pasta de maní, cebolla caramelizada y tocino. Decoramos con menta y los tomates cherry.
Plato de fondo: Baile de sabores
Consiste en noodles de tomate con tocino y champiñones.
Ingredientes:
- 9 Noodles de Tomate
- 400 Gramos Champiñones
- 1 Cebolla
- 3 Cebollin
- 400 Gramos Tocino
- 1 Kilo Filetillos de pollo
- Crema de coco
- 16 Salsa de soya
- 17 Salsa picante dulce
- 18 Maní
- Aceite de coco
- Aliño completo
Preparación:
- Cocinamos nuestros noodles de tomate.
- Marinamos el pollo con aliño completo, salsa de soya y salsa picante dulce.
- En un wok, calentamos aceite de coco y sumamos la cebolla picada, agregando un poco de sirope de alulosa si queremos endulzar.
- Picamos cebollín y agregamos al wok.
- En otro sartén, freímos nuestros filetitos de pollo.
- Mientras se cocina el pollo, picamos los champiñones.
- Una vez que el pollo está listo, lo mezclamos en el wok con la cebolla y el cebollín.
- Agregamos el tocino y los champiñones.
- Finalmente, agregamos nuestros noodles de tomate remojados en agua durante diez minutos.
- Sumamos maní picado, crema de coco, salsa de soya y salsa picante dulce.
- Mezclamos todos los ingredientes.
- Emplatamos, decorando con maní picado.
Postre: Danza exótica
Consiste en un mousse de mango.
Ingredientes:
- 400 Gramos Mango
- 1 Tarro Crema batida de coco
- 4 Cucharadas Leche Condensada de coco
- 3 Cucharadas Alulosa
Preparación:
- En una olla, agregamos la colapez, la crema, la leche, la esencia de vainilla y cocinamos, siempre revolviendo.
- Vamos agregando el azúcar, rociándolo sobre nuestra mezcla.
- Servimos en pocillos individuales, dejamos enfriar y luego refrigeramos.
- Para decorar, usamos los frutos rojos.