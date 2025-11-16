 Cada preparación mejor: Revisa la clásica receta de Alfredo Lamadrid en La Divina Comida - Chilevisión
Cada preparación mejor: Revisa la clásica receta de Alfredo Lamadrid en La Divina Comida

Domingo 16 de noviembre de 2025 | 01:20

El recordado animador y periodista Alfredo Lamadrid preparó una impecable mesa y una mejor conversación en la  La Divina Comida para sorprender a sus comensales. Acá te dejamos el detalle de sus preparaciones.

Entrada: Crema cada día mejor

Consiste en una crema de zapallo.

Ingredientes:

  • 800 gramos de zapallo
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • 100 ml de crema
  • 100 gramos de maní
  • Aceite de maravilla
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. En una olla ponemos un chorro de aceite a fuego medio. 
  2. Picamos cebolla en cuadritos, trozos medianos de zapallo, rodajas de zanahorias. 
  3. Sumamos sal y pimienta, y revolvemos para hacer nuestro sofrito en unos 20 minutos.
  4. Ya con nuestras verduras blandas, le agregamos crema y revolvemos.
  5. Usamos nuestra minipimer u otro implemento para moler bien nuestra mezcla.
  6. En paralelo, en un sartén tostamos nuestro maní un par de minutos, lo molemos un poco y reservamos.
  7. Emplatamos y por encima de nuestra crema dejamos caer nuestro maní como adorno antes de servir.

Plato de fondo: Chilenaza

Consiste en una mechada con papas y pastelera.

Ingredientes:

  • 1 kilo de sobrecostilla
  • 1 pimentón rojo
  • 2 cebollas
  • 2 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • Aliño completo
  • Aceite
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 taza de vino blanco
  • 800 gramos de papas souffle
  • Romero
  • Mantequilla
  • Orégano
  • Oliva
  • 500 gramos de pastelera

Preparación:

  1. Picamos la carne en bastones, la cebolla en pluma y la zanahoria en rodajas.

  2. Seguimos con el sellado de nuestra carne en una olla a fuego medio con un chorro de aceite. Damos vuelta nuestra carne para que cambie de color por encima y ya está sellada. 

  3. En la olla agregamos nuestras verduras. Sumamos ajo, orégano, pimienta y aliño completo. 

  4. Revolvemos y agregamos nuestro vino blanco. Tapamos y esperamos 2 horas. Si la olla es de presión, son unos 45 minutos. 

  5. En paralelo lavamos bien nuestras papas sin sacar la cáscara. Las cocemos en una olla unos 10 minutos con agua y las acomodamos. Las ponemos en una bandeja con aceite y romero. Las llevamos uno 15 minutos al horno a unos 180 grados.

  6. Nuestra pastelera es distribuida en pocillos individuales los cuales ponemos en el horno a 180 grados unos 30 minutos. Antes de ingresarlos, les agregamos un toque de azúcar por encima para que se queme y adorne.

  7. Al emplatar servimos un plato con una porción de carne y algunas papas al romero a su lado. Sumamos el pocillo de pastelera.  

Postre: Mousse para conversar humanamente

Consiste en un mousse.

Ingredientes:

  • 1 cucharda de azúcar
  • 500 gramos de pulpa maracuyá
  • 400 gramos de leche condensada
  • 400 gramos de crema

Preparación:

  1. En un bowl ponemos nuestra leche condensada.
  2. Le sumamos nuestra pulpa de maracuyá con pepas y comenzamos a revolver.
  3. Sumamos nuestra crema y homogenizamos la mezcla revolviendo.
  4. En pocillos individuales distribuimos nuestra mezla y adornamos con unas hojitas de menta encima. 
  5. Los llevamos al freezer unas 2 horas antes de servir. 
