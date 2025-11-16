Cada preparación mejor: Revisa la clásica receta de Alfredo Lamadrid en La Divina Comida - Chilevisión

El recordado animador y periodista Alfredo Lamadrid preparó una impecable mesa y una mejor conversación en la La Divina Comida para sorprender a sus comensales. Acá te dejamos el detalle de sus preparaciones.
Entrada: Crema cada día mejor
Consiste en una crema de zapallo.
Ingredientes:
- 800 gramos de zapallo
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 100 ml de crema
- 100 gramos de maní
- Aceite de maravilla
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En una olla ponemos un chorro de aceite a fuego medio.
- Picamos cebolla en cuadritos, trozos medianos de zapallo, rodajas de zanahorias.
- Sumamos sal y pimienta, y revolvemos para hacer nuestro sofrito en unos 20 minutos.
- Ya con nuestras verduras blandas, le agregamos crema y revolvemos.
- Usamos nuestra minipimer u otro implemento para moler bien nuestra mezcla.
- En paralelo, en un sartén tostamos nuestro maní un par de minutos, lo molemos un poco y reservamos.
- Emplatamos y por encima de nuestra crema dejamos caer nuestro maní como adorno antes de servir.
Plato de fondo: Chilenaza
Consiste en una mechada con papas y pastelera.
Ingredientes:
- 1 kilo de sobrecostilla
- 1 pimentón rojo
- 2 cebollas
- 2 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- Aliño completo
- Aceite
- Sal
- Pimienta
- 1 taza de vino blanco
- 800 gramos de papas souffle
- Romero
- Mantequilla
- Orégano
- Oliva
- 500 gramos de pastelera
Preparación:
-
Picamos la carne en bastones, la cebolla en pluma y la zanahoria en rodajas.
-
Seguimos con el sellado de nuestra carne en una olla a fuego medio con un chorro de aceite. Damos vuelta nuestra carne para que cambie de color por encima y ya está sellada.
-
En la olla agregamos nuestras verduras. Sumamos ajo, orégano, pimienta y aliño completo.
-
Revolvemos y agregamos nuestro vino blanco. Tapamos y esperamos 2 horas. Si la olla es de presión, son unos 45 minutos.
-
En paralelo lavamos bien nuestras papas sin sacar la cáscara. Las cocemos en una olla unos 10 minutos con agua y las acomodamos. Las ponemos en una bandeja con aceite y romero. Las llevamos uno 15 minutos al horno a unos 180 grados.
-
Nuestra pastelera es distribuida en pocillos individuales los cuales ponemos en el horno a 180 grados unos 30 minutos. Antes de ingresarlos, les agregamos un toque de azúcar por encima para que se queme y adorne.
-
Al emplatar servimos un plato con una porción de carne y algunas papas al romero a su lado. Sumamos el pocillo de pastelera.
Postre: Mousse para conversar humanamente
Consiste en un mousse.
Ingredientes:
- 1 cucharda de azúcar
- 500 gramos de pulpa maracuyá
- 400 gramos de leche condensada
- 400 gramos de crema
Preparación:
- En un bowl ponemos nuestra leche condensada.
- Le sumamos nuestra pulpa de maracuyá con pepas y comenzamos a revolver.
- Sumamos nuestra crema y homogenizamos la mezcla revolviendo.
- En pocillos individuales distribuimos nuestra mezla y adornamos con unas hojitas de menta encima.
- Los llevamos al freezer unas 2 horas antes de servir.