Carisma y sabor: Revisa la gran propuesta en la receta de Alejandra Herrera en La Divina Comida - Chilevisión

La actriz Alejandra Herrera estuvo con toda su simpatía y talento la La Divina Comida para demostrar su habilidad en la cocina. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar de Chilevisión.

Entrada: Amor a domicilio

Consiste en rollitos de camarón.

Ingredientes:

12 h ojas de papel de arroz

h 1 z anahoria

z 1 l echuga

l 1/2 t aza de menta

t 500 g ramos de camarones

g Salsa de yog ur

Almendras

4 c ucharadas de salsa de soya

c 2 c ucharadas de salsa dulce picante

Preparación:

En una fuente ponemos agua tibia y vamos hidratando las hojas de arroz solo para que se ablanden. Reservamos. Picamos en pequeños trozos la lechuga y la zanahoria en bastoncitos. Con nuestra hoja de arroz comenzamos enrollar nuestro relleno. Este será un par de bastoncitos de zanahoria, un poco de lechuga y un par de camarones. Sumamos unas hojitas de menta. Tras envolverlos bien (tipo arrollado primavera), los emplatamos para servir. Son 3 por persona. Ponemos encima de ellos almendras molidas. En 2 pequeños pocillos los acompañamos con salsa de soya y salsa dulce picante.

Plato de fondo: La reina de la noche

Consiste en un chapsui de verduras y pollo con arroz.

Ingredientes:

2 p echuga de pollo

p 300 g ramos de diente de dragón

3 c ebollín

c 1 b rocoli

b 1 p imentón rojo

p 1 z apallo italiano

z 400 g ramos de champiñones

g 2 z anahoria

z 200 g ramos de almendras

g 200 g ramos de algas para chapsui

g 2 r amas de apio

r 1 t aza de arroz jazmín

t 2 c ucharadas de jengibre

c 6 d ientes de ajo

d 2 c ucharadas salsa de ostra

c 3 c ucharadas salsa de soya

c Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Primero hacemos el arroz jazmín, cuya preparación es clásica. Una taza de arroz y dos de agua a fuego medio por 20 minutos. Reservamos. Un sartén o wok a fuego medio agregamos un chorro de aceite. Sumamos zanahoria y zapallo en bastoncitos. Agregamos champiñones en lonjas. Sumamos cebollin picado. Revolvemos este Chapsui. Sumamos ajo picado con jengibre. Revolvemos. Agregamos bastoncitos de apio y pimentón. Hidratamos nuestras algas un par de minutos con agua tibia antes de agregarlas al sofrito. Sumamos diente dragón y trozos de brocoli al Chapsui. Agregamos salsa de soya y de ostras. Sumamos almendras también. Seguimos revolviendo el Chapsui. Vaciamos nuestro chapsui en una olla y reservamos. Usando el mismo sartén, ponemos nuestro pollo previamente cocido en trocitos. Le sumamos salsa de ostra y soya. Cocinamos a fuego medio. Agregamos ajo, jengibre y revolvemos. Ya listo nuestro pollo lo sumamos a nuestra olla con el chapsui y revolvemos. Para emplatar ponemos una porción de arroz jazmín a su lado, y una porción generosa de chapsui de pollo para nuestros invitados.

Postre: La delicia de la nany

Consiste en un helado frito.

Ingredientes:

4 p orciones de helado de banana split

p 8 p an de molde

p 1 t aza de harina

t Aceite

4 b ao de taro

b 1 k iwi

k Miel

1 t aza de leche

Preparación: