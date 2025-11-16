Carisma y sabor: Revisa la gran propuesta en la receta de Alejandra Herrera en La Divina Comida - Chilevisión

La actriz Alejandra Herrera estuvo con toda su simpatía y talento la La Divina Comida para demostrar su habilidad en la cocina. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar de Chilevisión.
Entrada: Amor a domicilio
Consiste en rollitos de camarón.
Ingredientes:
- 12 hojas de papel de arroz
- 1 zanahoria
- 1 lechuga
- 1/2 taza de menta
- 500 gramos de camarones
- Salsa de yogur
- Almendras
- 4 cucharadas de salsa de soya
- 2 cucharadas de salsa dulce picante
Preparación:
En una fuente ponemos agua tibia y vamos hidratando las hojas de arroz solo para que se ablanden. Reservamos.
Picamos en pequeños trozos la lechuga y la zanahoria en bastoncitos.
Con nuestra hoja de arroz comenzamos enrollar nuestro relleno. Este será un par de bastoncitos de zanahoria, un poco de lechuga y un par de camarones. Sumamos unas hojitas de menta.
Tras envolverlos bien (tipo arrollado primavera), los emplatamos para servir. Son 3 por persona. Ponemos encima de ellos almendras molidas.
En 2 pequeños pocillos los acompañamos con salsa de soya y salsa dulce picante.
Plato de fondo: La reina de la noche
Consiste en un chapsui de verduras y pollo con arroz.
Ingredientes:
- 2 pechuga de pollo
- 300 gramos de diente de dragón
- 3 cebollín
- 1 brocoli
- 1 pimentón rojo
- 1 zapallo italiano
- 400 gramos de champiñones
- 2 zanahoria
- 200 gramos de almendras
- 200 gramos de algas para chapsui
- 2 ramas de apio
- 1 taza de arroz jazmín
- 2 cucharadas de jengibre
- 6 dientes de ajo
- 2 cucharadas salsa de ostra
- 3 cucharadas salsa de soya
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva
Preparación:
- Primero hacemos el arroz jazmín, cuya preparación es clásica. Una taza de arroz y dos de agua a fuego medio por 20 minutos. Reservamos.
- Un sartén o wok a fuego medio agregamos un chorro de aceite. Sumamos zanahoria y zapallo en bastoncitos.
- Agregamos champiñones en lonjas. Sumamos cebollin picado. Revolvemos este Chapsui.
- Sumamos ajo picado con jengibre. Revolvemos.
- Agregamos bastoncitos de apio y pimentón.
- Hidratamos nuestras algas un par de minutos con agua tibia antes de agregarlas al sofrito.
- Sumamos diente dragón y trozos de brocoli al Chapsui.
- Agregamos salsa de soya y de ostras. Sumamos almendras también. Seguimos revolviendo el Chapsui.
- Vaciamos nuestro chapsui en una olla y reservamos. Usando el mismo sartén, ponemos nuestro pollo previamente cocido en trocitos.
- Le sumamos salsa de ostra y soya. Cocinamos a fuego medio. Agregamos ajo, jengibre y revolvemos.
- Ya listo nuestro pollo lo sumamos a nuestra olla con el chapsui y revolvemos.
- Para emplatar ponemos una porción de arroz jazmín a su lado, y una porción generosa de chapsui de pollo para nuestros invitados.
Postre: La delicia de la nany
Consiste en un helado frito.
Ingredientes:
- 4 porciones de helado de banana split
- 8 pan de molde
- 1 taza de harina
- Aceite
- 4 bao de taro
- 1 kiwi
- Miel
- 1 taza de leche
Preparación:
Previamente en nuestro freezer dejamos congelando por una hora bolas de helados, de unos 8 centímetros, en bolsas plásticas. La idea es que estén muy compactas. Reservamos.
Con un uslero aplastamos nuestros panes de molde sin borde.
Estos panes serán nuestra envoltura para la bola de helado. Hay que que envolverlos con mucho cuidado y compactarlos.
En una olla ponemos bastante aceite para freír y lo calentamos.
En esta olla ponemos nuestras esfera de pan con relleno de helado. Freímos con cuidado hasta que sellar la fritura y retiramos para poner sobre papel absorbente.
Nuestros bao de taro los cocemos al vapor por unos minutos. Son típicos bocadillos orientales hechos de un tubérculo.
Para emplatar ponemos una de nuestras esferas fritas de helado más un bao de taro a su lado. Adornamos y acompañamos con un poco de miel y unas rodajas de kiwi antes de servir.