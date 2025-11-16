El humor en sus platos: Revisa la intrépida receta de Ignacio Socías en La Divina Comida - Chilevisión

El comediante Ignacio Socías llega con todo su humor a la La Divina Comida para destacar con una desconocida faceta en su vida: El ámbito culinario. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar de Chilevisión.
Entrada: Sopa de telonero
Consiste en sopa de miso.
Ingredientes:
- 5 gramos de dashi konbu
- 1/2 taza de alga wakame
- 1 cucharada pasta miso rojo
- 300 gramos de tofu
- 100 gramos de shitake deshidratado
Preparación:
- En una olla ponemos 3 tazas de agua fría a fuego bajo. Le sumamos nuestra alga konbu ya hidratada con agua.
- Sumamos champiñones shitake deshidratados y revolvemos. Importante que no hierba el agua. Maceramos 7 minutos y sacamos los champiñones de la olla. Reservamos.
- Sumamos a la olla una cucharada de pasta miso rojo.
- Cortamos tofu en cubitos e hidratamos nuesta alga wakame. Ambos ingredientes van a la olla.
- Tomamos los champiñones que habíamos sacado y los cortamos en mitades para devolverlos a la olla.
- Revolvemos y esperamos 5 minutos más para servir nuestra sopa.
Plato de fondo: Hummus de ñuñoíno
Consiste en un hummus con ragú de berenjena
Ingredientes:
- 600 gramos de garbanzos
- 3 cucharadas de tahine
- 1/2 limón
- 5 berenjenas
- 3 dientes de ajo
- 2 chalotas
- 1 rama de apio
- 1 cebolla
- 1 pimentón rojo
- 400 gramos tomate en conserva
- 2 cucharadas de concentrado de tomate
- 1 cucharada de soya
- 1 copa de vino tinto
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de comino
- 1/2 cucharadita de canela en polvo
- 1/4 cucharadita de clavo de olor en polvo
- 1/2 cucharadita de paprika
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En sartén hacemos nuestro ragu que es como esa especie de salsa.
- Esto se hace en base a un sofrito con apio, ajo y chalota picada.
- Además de cebolla en cubitos, pimentón picado, clavo de olor molido, canela, comino, sal y pimienta. En un sartén a fuego medio con un chorro de aceite.
- Además concentrado de tomate, vino tinto, tomate y laurel. Revolvemos y reservamos.
- Al horno a unos 180 grados unos 20 minutos, ponemos en una fuente nuestras berenjenas.
- Las berenjenas, tras estar listas, les sacamos la cáscara y las convertimos en tiras, que posteriormente las llevamos a nuestro sartén con el ragu. Revolvemos, añadimos un poco de agua y cocinamos por 20 minutos más.
- Para el hummus, ponemos en nuestra licuadora nuestros garbanzos previamente cocidos (blandos). Sumamos 2 cucharadas de Tahine y media de comino.
- Sumamos jugo de medio limón y ajo.
- Agregamos el agua donde cocinamos los garbanzos para darle la consistencia deseada.
- Para emplatar ponemos una porción de hummus como cama y encima nuestro ragu con berenjena para nuestros invitados.
Postre: Helado trampa
Consiste en un helado.
Ingredientes:
- 4 porciones de gelato de pistaccio
- 4 porciones de gelato de vainilla
- 4 porciones de gelato de pulcinella
- 4 barquillo
- 2 pan brioche
Preparación:
- Emplatamos con 3 bolas de nuestros distintos tipo helados en un pocillo de postre.
- Partimos un pan brioche por la mitad.
- En el plato base (grande) ponemos en sus extremos un barquillo y la mitad de un pan. Estas son la opciones para acompañar el helado.
- En el centro de este plato va nuestro pocillo con el helado listo para servir.