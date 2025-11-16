 El humor en sus platos: Revisa la intrépida receta de Ignacio Socías en La Divina Comida - Chilevisión
El humor en sus platos: Revisa la intrépida receta de Ignacio Socías en La Divina Comida

Domingo 16 de noviembre de 2025 | 01:20

El comediante Ignacio Socías llega con todo su humor a la  La Divina Comida para destacar con una desconocida faceta en su vida: El ámbito culinario. Acá está el detalle de sus preparaciones para el estelar de Chilevisión.

Entrada: Sopa de telonero

Consiste en sopa de miso.

Ingredientes:

  • 5 gramos de dashi konbu
  • 1/2 taza de alga wakame
  • 1 cucharada pasta miso rojo
  • 300 gramos de tofu
  • 100 gramos de shitake deshidratado

Preparación:

  1. En una olla ponemos 3 tazas de agua fría a fuego bajo. Le sumamos nuestra alga konbu ya hidratada con agua.
  2. Sumamos champiñones shitake deshidratados y revolvemos. Importante que no hierba el agua. Maceramos 7 minutos y sacamos los champiñones de la olla. Reservamos.
  3. Sumamos a la olla una cucharada de pasta miso rojo.
  4. Cortamos tofu en cubitos e hidratamos nuesta alga wakame. Ambos ingredientes van a la olla.
  5. Tomamos los champiñones que habíamos sacado y los cortamos en mitades para devolverlos a la olla. 
  6. Revolvemos y esperamos 5 minutos más para servir nuestra sopa.

Plato de fondo: Hummus de ñuñoíno

Consiste en un hummus con ragú de berenjena

Ingredientes:

  • 600 gramos de garbanzos
  • 3 cucharadas de tahine
  • 1/2 limón
  • 5 berenjenas
  • 3 dientes de ajo
  • 2 chalotas
  • 1 rama de apio
  • 1 cebolla
  • 1 pimentón rojo
  • 400 gramos tomate en conserva
  • 2 cucharadas de concentrado de tomate
  • 1 cucharada de soya
  • 1 copa de vino tinto
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de comino
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo
  • 1/4 cucharadita de clavo de olor en polvo
  • 1/2 cucharadita de paprika
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. En sartén hacemos nuestro ragu que es como esa especie de salsa.  
  2. Esto se hace en base a un sofrito con apio, ajo y chalota picada. 
  3. Además de cebolla en cubitos, pimentón picado, clavo de olor molido, canela, comino, sal y pimienta. En un sartén a fuego medio con un chorro de aceite.
  4. Además concentrado de tomate, vino tinto, tomate y laurel. Revolvemos y reservamos.
  5. Al horno a unos 180 grados unos 20 minutos, ponemos en una fuente nuestras berenjenas.
  6. Las berenjenas, tras estar listas, les sacamos la cáscara y las convertimos en tiras, que posteriormente las llevamos a nuestro sartén con el ragu. Revolvemos, añadimos un poco de agua y cocinamos por 20 minutos más.
  7. Para el hummus, ponemos en nuestra licuadora nuestros garbanzos previamente cocidos (blandos). Sumamos 2 cucharadas de Tahine y media de comino. 
  8. Sumamos jugo de medio limón y ajo.
  9. Agregamos el agua donde cocinamos los garbanzos para darle la consistencia deseada. 
  10. Para emplatar ponemos una porción de hummus como cama y encima nuestro ragu con berenjena para nuestros invitados.

Postre: Helado trampa

Consiste en un helado.

Ingredientes:

  • 4 porciones de gelato de pistaccio
  • 4 porciones de gelato de vainilla
  • 4 porciones de gelato de pulcinella
  • 4 barquillo
  • 2 pan brioche

Preparación:

  1. Emplatamos con 3 bolas de nuestros distintos tipo helados en un pocillo de postre.
  2. Partimos un pan brioche por la mitad.
  3. En el plato base (grande) ponemos en sus extremos un barquillo y la mitad de un pan. Estas son la opciones para acompañar el helado.
  4. En el centro de este plato va nuestro pocillo con el helado listo para servir.
