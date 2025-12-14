Sabores para deleitar: Descubre las recetas que Faloon Larraguibel preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Faloon Larraguibel se la jugó con una diversidad de preparaciones para cautivar el paladar de sus invitados con el objetivo de convertirse en la mejor anfitriona de La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus recetas, te lo revelamos a continuación.

Entrada. Abrazo verde

Consiste en una bruschetta de cabra y tomate.

Ingredientes:

500 Gramos Tomates cherry

8 Porciones Pan

Albahaca

400 Gramos Queso cabra untable

2 Diente Ajo

6 Aceite de Oliva

7 Sal

8 Pimienta

Preparación:

En un sartén con aceite de oliva, tostamos nuestras rodajas de pan artesanal. Untamos con queso de cabra untable cada una de las rodajas. Asamos los tomates cherry treinta minutos a doscientos grados y los montamos sobre cada pan. Cortamos cada rodaja de pan por la mitad, para poner en el plato. Decoramos con una salsa mezclando albahaca, ajo y aceite de oliva.

Plato de fondo: Pechuga susurro de hogar

Consuste en una pechuga de pollo rellena con puré.

Ingredientes:

4 Pechuga de pollo

500 Gramos Espinaca

400 Gramos Queso crema

400 Gramos Jamón serrano

1 Diente Ajo

30 Gramos Ciboulette

2 Cucharada Mantequilla

1 Taza Leche

800 Gramos Papa

4 Porciones Ensalada

Aceite de Oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Abrimos cada una de las pechugas de pollo para dejar un medallón grande de carne. Usando la mini pimer, mezclamos la espinaca, el ajo, el queso crema y un poco de aceite de oliva. Sobre cada filete de pollo, untamos nuestra salsa de espinaca. Agregamos las láminas de jamón serrano. Cerramos cada una de las pechugas, dejando el relleno en su interior y fijando con un mondadientes, para evitar que se abran. En un sartén caliente, cocinamos cada pechuga.

Para el pure:

Cocinamos nuestras papas con cáscara. Agregamos una taza de leche. Sumamos la mantequilla. Molemos de forma manual. Emplatamos una pechuga con un poco de puré, decorando con ciboulette picado.

Postre: Dulce secreto

Consiste en una leche asada.

Ingredientes:

750 ml Leche

6 Huevos

1 ½ Tazas Azúcar

Esencia de vainilla

Preparación: