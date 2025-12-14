¡Clásicos que no fallan! Estas son las recetas de Pablo Zúñiga que deleitaron en La Divina Comida - Chilevisión

Pablo Zúñiga se la jugó con inéditas recetas para sorprender a sus invitados y tener la posibilidad de convertirse en el mejor anfitrión de La Divina Comida. Si quieres conocer en detalle sus recetas, te las mostramos a continuación.
Entrada: No me mires el zucchini
Consiste en un carpaccio de zapallo italiano.
Ingredientes:
- 2 Zapallo Italiano
- 2 Limón
- 3 Alcaparras
- ¼ Kilo Queso Parmesano
- 5 Aceite de Oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Cortamos delgadas medallas de zapallo italiano.
- Rallamos el trozo de queso parmesano.
- Para montar: Sobre un plato, ponemos varias láminas de zapallo italiano.
- Agregamos el queso parmesano rallado y aceite de oliva.
- Decoramos con alcaparras.
Plato de fondo: Hazte la lesa milanesa
Consiste en una milanesa con puré.
Ingredientes:
- 4 Churrasco de Asiento
- 2 Tazas Pan rallado
- 3 Huevos
- Media Taza Perejil
- 1 Diente Ajo
- 2 Papas
- 2 Camote
- 2 Cucharadas Mantequilla
- 1 Taza Leche
- Aceite
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Adobamos nuestros churrascos con huevo batido, perejil, ajo y sal.
- Cocinamos la papa y el camote para el puré.
- Calentamos aceite en un sartén.
- Pasamos cada uno de nuestros churrascos por una fuente con pan rallado, cubriéndolos completamente.
- Freímos cada uno de los churrascos con pan rallado en la sartén.
- Ponemos nuestras milanesas en papel secante para eliminar el exceso de aceite.
- Molemos la papa y el camote, agregándole mantequilla.
- Al servir nuestra milanesa con puré, decoramos con tomates cherry, un trozo de limón y hojitas de perejil.
Postre: Sólo para mis pannas
Consiste en una panna cotta.
Ingredientes:
- 6 Gramos Colapez
- 200 Ml Leche
- 300 Ml Crema
- 1 Cucharadita Vainilla
- 2 Cucharadas Azúcar
- Frutos rojos
Preparación:
- En una olla, agregamos la colapez, la crema, la leche, la esencia de vainilla y cocinamos, siempre revolviendo,
- Vamos agregando el azúcar, rociándolo sobre nuestra mezcla.
- Servimos en pocillos individuales, dejamos enfriar y luego refrigeramos.
- Para decorar, usamos los frutos rojos.