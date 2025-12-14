 ¡Clásicos que no fallan! Estas son las recetas de Pablo Zúñiga que deleitaron en La Divina Comida - Chilevisión
¡Clásicos que no fallan! Estas son las recetas de Pablo Zúñiga que deleitaron en La Divina Comida

Domingo 14 de diciembre de 2025 | 01:20

Pablo Zúñiga se la jugó con inéditas recetas para sorprender a sus invitados y tener la posibilidad de convertirse en el mejor anfitrión de La Divina Comida. Si quieres conocer en detalle sus recetas, te las mostramos a continuación.

Entrada: No me mires el zucchini

Consiste en un carpaccio de zapallo italiano.

Ingredientes:

  • 2 Zapallo Italiano
  • 2 Limón
  • 3 Alcaparras
  • ¼ Kilo Queso Parmesano
  • 5 Aceite de Oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. Cortamos delgadas medallas de zapallo italiano.
  2. Rallamos el trozo de queso parmesano.
  3. Para montar: Sobre un plato, ponemos varias láminas de zapallo italiano.
  4. Agregamos el queso parmesano rallado y aceite de oliva.
  5. Decoramos con alcaparras.

Plato de fondo: Hazte la lesa milanesa

Consiste en una milanesa con puré.

Ingredientes:

  • 4 Churrasco de Asiento
  • 2 Tazas Pan rallado
  • 3 Huevos
  • Media Taza Perejil
  • 1 Diente Ajo
  • 2 Papas
  • 2 Camote
  • 2 Cucharadas Mantequilla
  • 1 Taza Leche
  • Aceite
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. Adobamos nuestros churrascos con huevo batido, perejil, ajo y sal.
  2. Cocinamos la papa y el camote para el puré.
  3. Calentamos aceite en un sartén.
  4. Pasamos cada uno de nuestros churrascos por una fuente con pan rallado, cubriéndolos completamente.
  5. Freímos cada uno de los churrascos con pan rallado en la sartén.
  6. Ponemos nuestras milanesas en papel secante para eliminar el exceso de aceite.
  7. Molemos la papa y el camote, agregándole mantequilla.
  8. Al servir nuestra milanesa con puré, decoramos con tomates cherry, un trozo de limón y hojitas de perejil.

Postre: Sólo para mis pannas

Consiste en una panna cotta.

Ingredientes:

  • 6 Gramos Colapez
  • 200 Ml Leche
  • 300 Ml Crema
  • 1 Cucharadita Vainilla
  • 2 Cucharadas Azúcar
  • Frutos rojos

Preparación:

  1. En una olla, agregamos la colapez, la crema, la leche, la esencia de vainilla y cocinamos, siempre revolviendo,
  2. Vamos agregando el azúcar, rociándolo sobre nuestra mezcla.
  3. Servimos en pocillos individuales, dejamos enfriar y luego refrigeramos.
  4. Para decorar, usamos los frutos rojos.
