Todo su talento en el plato: Conoce la gran receta de Francisco Reyes Cristi en La Divina Comida - Chilevisión

El reconocido actor Francisco Reyes Cristi le tocó ser anfitrión en La Divina Comida y se la jugó para sorprender sus comensales con sus platos más icónicos. Conoce los detalles de cómo cocinarlos con la siguiente receta.

Entrada: Almuerzo María Eugenia

Consiste en una palta con palmitos y camarones

Ingredientes:

2 paltas

6 tallos de palmitos

2 limones

12 camarones

4 cucharadas de queso parmesano en hebras

Sal

Aceite de oliva

Preparación:

Comenzamos cortando nuestras paltas en lonjas, igualmente lo hacemos con los palmitos. En un plato ponemos nuestra palta y palmitos en forma de pétalos intercalados. En el centro ponemos unos camarones cocidos. Al plato le sumamos sal y aceite de oliva. Salpicamos jugo de limón y queso parmesano por encima del plato antes de servir.

Plato de fondo: Tongoy, vacaciones de infancia

Consiste en un chupe de jaiba

Ingredientes

700 gramos de jaiba

5 rebanadas de pan de molde

3 tazas de leche

1 sobre de caldo de marisco

1/2 cebolla

100 gramos de queso mantecoso rallado

1 cucharada de orégano

1/2 cucharadita de paprika

80 gramos de parmesano rallado

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Comenzamos con un chorro de aceite en una olla, agregamos unas 2 cucharadas de cebolla picada fina, paprika, solo un poco de sal y orégano. Sofreímos a fuego medio, revolvemos y reservamos. Desmenuzamos nuestra carne de jaiva y la ponemos en la olla del sofrito pero ya apagada. En paralelo en una fuente agregamos leche y dejamos remojando nuestros pan de molde (sin bordes) unos minutos. También en paralelo hacemos el caldo con un sobre de caldo de marisco. Para ello usamos una olla con dos taza de agua y una de leche en una olla. Hervimos y este caldo quedará como una sopa cremosa. Agregamos nuestra sopa a nuestra olla con el sofrito y la carne de jaiba desmenuzada. Sumamos también 3 rodajas de pan remojado en leche. Sumamos nuestro queso. Con muestras manos limpias desmenuzamos y mezclamos los ingrediente. Sumamos un poco de sal. Llevamos de nuevo al fuego unos minutos revolviendo hasta que burbujee. Llevamos a otra fuente y sobre nuestra mezcla ponemos un poco más de queso granulado. Llevamos al horno unos 15 minutos para luego servir.

Postre: Amor de madre

Consiste en unas peras al vino

Ingredientes:

4 peras

750 ml de vino tinto

1/2 taza de azúcar

2 ramas de canela

1 cáscara de limón

1 cáscara de naranja

1/2 cucharada de clavo de olor

4 cucharadas de nueces

4 porciones de helado de vainilla

Preparación: