Todo su talento en el plato: Conoce la gran receta de Francisco Reyes Cristi en La Divina Comida - Chilevisión

El reconocido actor Francisco Reyes Cristi le tocó ser anfitrión en La Divina Comida y se la jugó para sorprender sus comensales con sus platos más icónicos. Conoce los detalles de cómo cocinarlos con la siguiente receta.
Entrada: Almuerzo María Eugenia
Consiste en una palta con palmitos y camarones
Ingredientes:
Preparación:
- Comenzamos cortando nuestras paltas en lonjas, igualmente lo hacemos con los palmitos.
- En un plato ponemos nuestra palta y palmitos en forma de pétalos intercalados. En el centro ponemos unos camarones cocidos.
- Al plato le sumamos sal y aceite de oliva.
- Salpicamos jugo de limón y queso parmesano por encima del plato antes de servir.
Plato de fondo: Tongoy, vacaciones de infancia
Consiste en un chupe de jaiba
Ingredientes
-
700 gramos de jaiba
-
5 rebanadas de pan de molde
-
3 tazas de leche
-
1 sobre de caldo de marisco
-
1/2 cebolla
-
100 gramos de queso mantecoso rallado
-
1 cucharada de orégano
-
1/2 cucharadita de paprika
-
80 gramos de parmesano rallado
-
Sal
-
Pimienta
-
Aceite de oliva
Preparación:
- Comenzamos con un chorro de aceite en una olla, agregamos unas 2 cucharadas de cebolla picada fina, paprika, solo un poco de sal y orégano.
- Sofreímos a fuego medio, revolvemos y reservamos.
- Desmenuzamos nuestra carne de jaiva y la ponemos en la olla del sofrito pero ya apagada.
- En paralelo en una fuente agregamos leche y dejamos remojando nuestros pan de molde (sin bordes) unos minutos.
- También en paralelo hacemos el caldo con un sobre de caldo de marisco. Para ello usamos una olla con dos taza de agua y una de leche en una olla. Hervimos y este caldo quedará como una sopa cremosa.
- Agregamos nuestra sopa a nuestra olla con el sofrito y la carne de jaiba desmenuzada. Sumamos también 3 rodajas de pan remojado en leche. Sumamos nuestro queso. Con muestras manos limpias desmenuzamos y mezclamos los ingrediente. Sumamos un poco de sal.
- Llevamos de nuevo al fuego unos minutos revolviendo hasta que burbujee.
- Llevamos a otra fuente y sobre nuestra mezcla ponemos un poco más de queso granulado. Llevamos al horno unos 15 minutos para luego servir.
Postre: Amor de madre
Consiste en unas peras al vino
Ingredientes:
Preparación:
- comenzamos pelando nuestras peras. pelamos naranja y limón también pero reservamos su cáscaras.
- En una olla ponemos nuestras peras y la cubrimos con vino tinto.
- Sumamos cáscaras de limón y naranja. 6 clavos de olor. Canela y azúcar a gusto. Llevamos la olla a fuego medio unos 40 minutos. Revolvemos y vigilamos las peras.
- Terminada la cocción, el vino se reduce un poco y la pera queda teñida para servir en un plato.
- Acompañamos nuestra pera con una cucharada de la reducción de vino y con 2 bolas de helado. Adornamos con nueces y unas hojitas de menta.