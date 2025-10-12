¡Todo el sazón mexicano! Tanza Varela sacó aplausos con sus preparaciones en La Divina Comida - Chilevisión

Tanza Varela deleitó el paladar de sus invitados con unas especiales y clásicas recetas mexicanas en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus preparaciones, te lo mostramos a continuación.
Entrada: Caliente azteca
Consiste en un sopa de tortillas mexicanas
Ingredientes:
- 200 gramos de queso fresco
- 1/2 de aji guajillo
- 1/2 de ají ancho
- 3 tomate
- 1/4 de cebolla
- 1 diente de ajo
- 4 hojas paico / Epazote
- 1 palta
-
- 8 tortillas fritas
- 1 caluga de caldo de pollo
- Aceite de oliva
- Sal
Preparación:
- En una olla con 2 tazas de agua a fuego medio ponemos nuestros tomates sin cáscara. Sumamos nuestros ajíes. Cocemos unos 20 minutos.
- En una licuadora agregamos nuestros tomates y ajíes. Sumamos un diente de ajo pelado y un trozo de cebolla. Licuamos.
- Este licuado se va a una olla unos minutos a fuego medio. Agregamos un par de hojas de epazote y un caldo de pollo. Revolvemos.
- Servimos en un plato de fondo.
- Sobre nuestra sopa sumamos tortillas fritas en pequeños trozos. También agregamos cuadraditos de palta y queso fresco antes de servir.
Plato de fondo: Los pescaditos del pali
Consiste en unos tacos de pescado
Ingredientes:
- 4 Merluza
- 12 Tortilla de harina
- 4 Limón de pica
- 1/2 Cerveza
- 1 Taza de harina
- 1 Cucharadita de ajo en polvo
- 1 Cucharadita de cebolla en polvo
- 200 ml de salsa chipotle
- 300 ml de salsa de guacamole
- 400 Gramos de coleslaw
- Oliva
- Aceite
- Sal
- Pimienta
Salsa de guacamole
- 1 Palta
- 1 Ají verde
- 1 Taza de cilantro con ramas
- Sal
- Oliva
Salsa de chipotle
- 3 Chipotle en conserva
- 1/2 Taza de Crema ácida
Coleslaw
- 1 Zanahoria rallada
- 1 Repollo
- 1 Mayonesa
Preparación:
- En una olla ponemos media lata de cerveza con nuestra harina. Agregamos ajo y cebolla en polvo y revolvemos para homogeneizar.
- Nuestros pescados en filetitos pequeños son pasados por esta mezcla para luego llevarlos a un sartén, a fuego alto, con bastante aceite. Freímos con cuidado.
- En otro sartén calentamos nuestras tortillas por ambos lados unos minutos y reservamos.
- Al emplatar ponemos un par de trozos de nuestro pescado sobre la tortilla y sobre ello una cucharada de Coleslaw (ensalada). Esta ensalada está hecha de zanahoria y repollo rayado más mayonesa.
- Acompañamos con 2 pocillos. Uno de guacamole y otro de salsa chipotle.
- Para el guacamole mezclamos en un bowl palta, ají verde picado fino, cilantro picado sal y pimienta. Para nuestra salsa chipotle usamos otro recipiente. Mezclamos chipotle en conserva y media taza de crema ácida.
Postre: Nostalgia
Consiste en un mousse de manjar con chocolate
Ingredientes:
- 1 Tarro de Leche evaporada
- 100 ml de crema
- 500 Gramos de manjar
- 1 Sobre de gelatina sin sabor
- 1 Taza de chocolate
Preparación:
- Previamente en un bowl ponemos nuestra leche evaporada en el congelador por 24 horas.
- Batimos en nuestro mismo bowl la leche evaporada hasta aumentar su volumen unas 3 veces.
- Tras ello agregamos nuestro manjar y volvemos a batir unos 3 minutos.
- Agregamos nuestra crema y seguimos batiendo unos 2 minutos más.
- En un recipiente derretimos nuestra gelatina sin sabor en media taza de agua hirviendo. Esta mezcla la sumamos al bowl. Batimos 2 minutos más.
- Sumamos unos trocitos de chocolate, mezclamos y distribuimos en pocillos individuales para postre.
- Cubrimos con una capa de chocolate derretido a baño maría cada pocillo y los llevamos al freezer 10 minutos antes de servir.