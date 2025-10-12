 ¡Todo el sazón mexicano! Tanza Varela sacó aplausos con sus preparaciones en La Divina Comida - Chilevisión
¡Todo el sazón mexicano! Tanza Varela sacó aplausos con sus preparaciones en La Divina Comida

Domingo 12 de octubre de 2025 | 01:20

Tanza Varela deleitó el paladar de sus invitados con unas especiales y clásicas recetas mexicanas en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus preparaciones, te lo mostramos a continuación.

Entrada: Caliente azteca

Consiste en un sopa de tortillas mexicanas

Ingredientes:

  • 200 gramos de queso fresco 
  • 1/2 de aji guajillo
  • 1/2 de ají ancho
  • 3 tomate
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 4 hojas paico / Epazote
  • 1 palta
  • 8 tortillas fritas
  • 1 caluga de caldo de pollo 
  • Aceite de oliva
  • Sal

Preparación:

  1. En una olla con 2 tazas de agua a fuego medio ponemos nuestros tomates sin cáscara. Sumamos nuestros ajíes. Cocemos unos 20 minutos.
  2. En una licuadora agregamos nuestros tomates y ajíes. Sumamos un diente de ajo pelado y un trozo de cebolla. Licuamos.
  3. Este licuado se va a una olla unos minutos a fuego medio. Agregamos un par de hojas de epazote y un caldo de pollo. Revolvemos.
  4. Servimos en un plato de fondo.
  5. Sobre nuestra sopa sumamos tortillas fritas en pequeños trozos. También agregamos cuadraditos de palta y queso fresco antes de servir.

Plato de fondo: Los pescaditos del pali

Consiste en unos tacos de pescado

Ingredientes:

  • 4 Merluza
  • 12 Tortilla de harina
  • 4 Limón de pica
  • 1/2 Cerveza 
  • 1 Taza de harina
  • 1 Cucharadita de ajo en polvo 
  • 1 Cucharadita de cebolla en polvo 
  • 200 ml de salsa chipotle 
  • 300 ml de salsa de guacamole 
  • 400 Gramos de coleslaw
  • Oliva 
  • Aceite
  • Sal 
  • Pimienta

Salsa de guacamole

  • 1 Palta
  • 1 Ají verde
  • 1 Taza de cilantro con ramas
  • Sal
  • Oliva

Salsa de chipotle

  • 3 Chipotle en conserva
  • 1/2 Taza de Crema ácida

Coleslaw

  • 1 Zanahoria rallada
  • 1 Repollo
  • 1 Mayonesa 

Preparación:

  1. En una olla ponemos media lata de cerveza con nuestra harina. Agregamos ajo y cebolla en polvo y revolvemos para homogeneizar. 
  2. Nuestros pescados en filetitos pequeños son pasados por esta mezcla para luego llevarlos a un sartén, a fuego alto, con bastante aceite. Freímos con cuidado.
  3. En otro sartén calentamos nuestras tortillas por ambos lados unos minutos y reservamos.
  4. Al emplatar ponemos un par de trozos de nuestro pescado sobre la tortilla y sobre ello una cucharada de Coleslaw (ensalada). Esta ensalada está hecha de zanahoria y repollo rayado más mayonesa.
  5. Acompañamos con 2 pocillos. Uno de guacamole y otro de salsa chipotle. 
  6. Para el guacamole mezclamos en un bowl palta, ají verde picado fino, cilantro picado sal y pimienta. Para nuestra salsa chipotle usamos otro recipiente. Mezclamos chipotle en conserva y media taza de crema ácida. 

Postre: Nostalgia

Consiste en un mousse de manjar con chocolate

Ingredientes:

  • 1 Tarro de Leche evaporada 
  • 100 ml de crema
  • 500 Gramos de manjar
  • 1 Sobre de gelatina sin sabor
  • 1 Taza de chocolate

Preparación:

  1. Previamente en un bowl ponemos nuestra leche evaporada en el congelador por 24 horas.
  2. Batimos en nuestro mismo bowl la leche evaporada hasta aumentar su volumen unas 3 veces. 
  3. Tras ello agregamos nuestro manjar y volvemos a batir unos 3 minutos.
  4. Agregamos nuestra crema  y seguimos batiendo unos 2 minutos más.  
  5. En un recipiente derretimos nuestra gelatina sin sabor en media taza de agua hirviendo. Esta mezcla la sumamos al bowl. Batimos 2 minutos más.
  6. Sumamos unos trocitos de chocolate, mezclamos y distribuimos en pocillos individuales para postre.
  7. Cubrimos con una capa de chocolate derretido a baño maría cada pocillo y los llevamos al freezer 10 minutos antes de servir.
